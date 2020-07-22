Джастин и Андреа Изабелл пять лет назад переехали в дом, которому уже 100 лет. Недавно возраст здания дал о себе знать. Во время сильной грозы они зашли через задний двор и обнаружили, что по обоям тонкими струйками что-то течёт. Слишком густое и, как оказалось, сладкое, чтобы быть водой. Так семья выяснила, что у них под крышей жили пчёлы, а обои испачкал мёд, вытекший из повреждённых сот.
Я испугалась, что это была протечка, но мой муж всё изучил и обнаружил, что это мёд. Мы крайне удивились и пытались понять, как это вообще могло произойти
Андреа Изабелл
Женщина рассказала, что после того, как они проследили, откуда тёк этот мёд, они увидели целый рой пчёл внутри и снаружи крыши.
Я была в шоке, когда представила, сколько мы потратим времени и денег на то, чтобы избавиться от пчёл, а потом привести дом в порядок
Андреа Изабелл
Но оказалось, Андреа переживала напрасно. Улей был уже повреждён, поэтому пчёлы самовольно покинули дом. "Они слишком умны для того, чтобы позволить такому снова повториться", — прокомментировала женщина.
Семья Изабелл вместе с сыном. Фото © Facebook / Andrea Isabell
Сейчас семья Изабелл пытается избавиться от следов жизнедеятельности пчёл, а заодно узнать, как давно они поселились под крышей дома без разрешения, пишет Today.
WOW-news
Семья обнаружила после грозы, что по их стенам стекает мед, и ничего хорошего это не предвещало
сегодня в 14:44
Муж узнал об изменах жены благодаря одному гаджету, который стоит практически в каждом доме
сегодня в 08:38
Девушка приняла симптомы серьёзного заболевания за грипп, пока не заметила почерневшие пальцы
вчера в 15:16