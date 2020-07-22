Семья обнаружила после грозы, что по их стенам стекает мед, и ничего хорошего это не предвещало

Джастин и Андреа Изабелл пять лет назад переехали в дом, которому уже 100 лет. Недавно возраст здания дал о себе знать. Во время сильной грозы они зашли через задний двор и обнаружили, что по обоям тонкими струйками что-то течёт. Слишком густое и, как оказалось, сладкое, чтобы быть водой. Так семья выяснила, что у них под крышей жили пчёлы, а обои испачкал мёд, вытекший из повреждённых сот.