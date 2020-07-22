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Семья обнаружила после грозы, что по их стенам стекает мед, и ничего хорошего это не предвещало

Семья из Пенсильвании, США, обнаружила, что после сильной грозы что-то полилось у них по стенам. Сначала они подумали, что это дождевая вода и пора чинить крышу. Но всё оказалось намного серьёзнее.

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Фото © Facebook / Justin Isabell

Джастин и Андреа Изабелл пять лет назад переехали в дом, которому уже 100 лет. Недавно возраст здания дал о себе знать. Во время сильной грозы они зашли через задний двор и обнаружили, что по обоям тонкими струйками что-то течёт. Слишком густое и, как оказалось, сладкое, чтобы быть водой. Так семья выяснила, что у них под крышей жили пчёлы, а обои испачкал мёд, вытекший из повреждённых сот.

Фото © Facebook / Justin Isabell

Я испугалась, что это была протечка, но мой муж всё изучил и обнаружил, что это мёд. Мы крайне удивились и пытались понять, как это вообще могло произойти

Андреа Изабелл

Женщина рассказала, что после того, как они проследили, откуда тёк этот мёд, они увидели целый рой пчёл внутри и снаружи крыши.

Фото © Facebook / Justin Isabell

Я была в шоке, когда представила, сколько мы потратим времени и денег на то, чтобы избавиться от пчёл, а потом привести дом в порядок

Андреа Изабелл

Но оказалось, Андреа переживала напрасно. Улей был уже повреждён, поэтому пчёлы самовольно покинули дом. "Они слишком умны для того, чтобы позволить такому снова повториться", — прокомментировала женщина.

Семья Изабелл вместе с сыном. Фото © Facebook / Andrea Isabell

Сейчас семья Изабелл пытается избавиться от следов жизнедеятельности пчёл, а заодно узнать, как давно они поселились под крышей дома без разрешения, пишет Today.

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