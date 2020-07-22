Чемпиона по бодибилдингу и фитнес-модель из Москвы подозревают в отношениях с 15-летней девочкой

Как стало известно следствию, 33-летний московский тренер Александр Крупнов познакомился с 15-летней девочкой в соцсетях, после чего пара решила продолжить общение. Они долгое время переписывались и даже несколько раз встречались. Эти встречи носили интимный характер, что и выяснила мама девочки. Ей повезло наткнуться в телефоне дочери на сообщения от фитнес-модели, в которых пара обсуждала детали их интима.

Фото © VK / Александр Крупнов

О нездоровом поведении чемпиона по бодибилдингу мама тут же сообщила полиции, которая решила разобраться в ситуации. Когда правоохранители прибыли на съёмную квартиру Александра, чтобы задать несколько вопросов, тот отказался открывать дверь. Полицейские терпеть такое не стали и вскрыли дверь, задержав парня по ст. 91 УК РФ, которая предполагает арест по каким-либо основаниям.

Фото © VK / Александр Крупнов

Если все подозрения подтвердятся, то по статье 134 УК РФ ("Действия сексуального характера с лицом, не достигшим 16 лет") Александру грозит срок до четырёх лет с лишением права занимать определённые должности или заниматься определённой деятельностью, пишет телеграм-канал "112".

Фото © VK / Александр Крупнов