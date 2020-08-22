Миру предрекли голод "библейских масштабов" из-за пандемии коронавируса

Человечество оказалось перед угрозой голода "библейских масштабов" вследствие пандемии нового коронавируса. Глава Всемирной продовольственной программы (ВПП) Дэвид Бисли заявил, что для предотвращения настоящей гуманитарной катастрофы организации нужно почти $5 млрд в ближайшие полгода.

— Все данные, которые у нас есть, включая прогноз ВПП о росте на 80% числа людей, испытывающих недостаток в продовольствии, — со $140 млн до пандемии до $270 млн уже до конца этого года, — указывают на настоящую катастрофу. Мы оказались перед риском голода библейских масштабов, — сказал в интервью ТАСС Бисли.

По его словам, голод в мире уже находится на "заоблачном уровне", а бездействие грозит потерей многих жизней. Глава ВПП подчеркнул необходимость начать действовать уже сейчас для смягчения последствий пандемии. Организация прогнозирует рост числа голодающих в Латинской Америке на 269%, в Восточной и Центральной Азии – на 135% и Южной Африке – на 90%.

Бисли уточнил, что ВПП необходимы $4,9 млрд в ближайшие шесть месяцев, чтобы продолжать вести гуманитарную деятельность в 83 государствах. Во многих из этих стран помощь от Всемирной продовольственной программы — это единственная надежда на выживание.