Семьи погибших при взрыве газа в доме в Ярославле получат по миллиону рублей

Семьи погибших при взрыве газа в жилом десятиэтажном доме в Ярославле получат от властей по одному миллиону рублей компенсации. Об этом сообщил мэр города Владимир Волков.

— Семьи погибших, это согласовано с областью, получат по миллиону рублей, — заявил ТАСС глава Ярославля.

Также власти Ярославской области окажут помощь и всем пострадавших в результате ЧП. Как сообщил начальник ГУ МЧС по региону Олег Бочаров, на данный момент в больницах находится три пострадавших женщины. У них диагностированы травмы средней степени тяжести. Ещё одна находится под амбулаторным наблюдением дома.

— В течение суток подготовить документы для выделения средств из резервного фонда для оказания помощи пострадавшим, — распорядился во время заседания Комиссии по чрезвычайным ситуациям губернатор региона Дмитрий Миронов.