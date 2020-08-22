Семьи погибших при взрыве газа в доме в Ярославле получат по миллиону рублей

Семьи погибших при взрыве газа в жилом десятиэтажном доме в Ярославле получат от властей по одному миллиону рублей компенсации. Об этом сообщил мэр города Владимир Волков.
— Семьи погибших, это согласовано с областью, получат по миллиону рублей, — заявил ТАСС глава Ярославля.
Также власти Ярославской области окажут помощь и всем пострадавших в результате ЧП. Как сообщил начальник ГУ МЧС по региону Олег Бочаров, на данный момент в больницах находится три пострадавших женщины. У них диагностированы травмы средней степени тяжести. Ещё одна находится под амбулаторным наблюдением дома.
— В течение суток подготовить документы для выделения средств из резервного фонда для оказания помощи пострадавшим, — распорядился во время заседания Комиссии по чрезвычайным ситуациям губернатор региона Дмитрий Миронов.
В Сети опубликовали видео момента взрыва газа в жилом доме в ЯрославлеНапомним, в результате трагедии погиб один человек.
Как сообщал Лайф, накануне на улице Батова в Ярославле произошёл взрыв, в результате которого обвалилось несколько этажей. Повреждено 12 квартир, из них шесть полностью разрушились. Первоначально сообщалось о двух погибших женщинах, позже под завалами обнаружили тело восьмилетнего ребёнка.