Самолёт с Навальным на борту приземлился в Берлине

Медицинский самолёт Bombardier Challenger 604 с блогером Алексеем Навальным на борту приземлился в аэропорту Шёнефельд в Берлине. Согласно данным онлайн-сервиса Flightradar, борт приземлился в воздушной гавани в 8:47 по местному времени (9:47 мск).
Самолёт вылетел сегодня рано утром из Омска. До борта Навального доставляли на реанимобиле в сопровождении полиции. Ожидается, что далее блогера отправят в берлинскую клинику "Шарите", где он продолжит лечение.
Самолёт с Алексеем Навальным вылетел из ОмскаДальнейшее лечение он будет проходить в берлинской клинике "Шарите".
Напомним, Алексею Навальному стало плохо утром 20 августа во время перелёта из Томска в Москву. Самолёт авиакомпании S7 Airlines, которым он летел, произвёл экстренную посадку в Омске. В тяжёлом состоянии блогера доставили в реанимацию токсикологического отделения. Медики полностью исключили диагноз "отравление".