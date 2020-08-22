Самолёт с Навальным на борту приземлился в Берлине

Медицинский самолёт Bombardier Challenger 604 с блогером Алексеем Навальным на борту приземлился в аэропорту Шёнефельд в Берлине. Согласно данным онлайн-сервиса Flightradar, борт приземлился в воздушной гавани в 8:47 по местному времени (9:47 мск).

Самолёт вылетел сегодня рано утром из Омска. До борта Навального доставляли на реанимобиле в сопровождении полиции. Ожидается, что далее блогера отправят в берлинскую клинику "Шарите", где он продолжит лечение.