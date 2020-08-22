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Самолёт с Навальным на борту приземлился в Берлине

Пациента уже ждут в клинике "Шарите", где он продолжит лечение.

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Алексей Навальный. Фото © Агентство городских новостей "Москва"

Медицинский самолёт Bombardier Challenger 604 с блогером Алексеем Навальным на борту приземлился в аэропорту Шёнефельд в Берлине. Согласно данным онлайн-сервиса Flightradar, борт приземлился в воздушной гавани в 8:47 по местному времени (9:47 мск).

Самолёт вылетел сегодня рано утром из Омска. До борта Навального доставляли на реанимобиле в сопровождении полиции. Ожидается, что далее блогера отправят в берлинскую клинику "Шарите", где он продолжит лечение.

Самолёт с Алексеем Навальным вылетел из Омска

Дальнейшее лечение он будет проходить в берлинской клинике "Шарите".

Напомним, Алексею Навальному стало плохо утром 20 августа во время перелёта из Томска в Москву. Самолёт авиакомпании S7 Airlines, которым он летел, произвёл экстренную посадку в Омске. В тяжёлом состоянии блогера доставили в реанимацию токсикологического отделения. Медики полностью исключили диагноз "отравление".

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