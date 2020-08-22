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Американские пользователи WeChat подали иск против указа Трампа

Согласно заявлению указ президента США нарушает права пользователей соцсети на свободу слова, равную защиту по закону и право на ведение правосудия надлежащим образом.

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Фото © ТАСС / ZUMA Wire / Andre M. Chang

Некоммерческая организация US WeChat Users Alliance, а также группа юрлиц и частных пользователей китайской соцсети и мессенджера WeChat подали в суд против администрации президента США Дональда Трампа. Они требуют отменить указ американского лидера, запрещающий транзакции при помощи этой соцсети, называя его антиконституционным.

Как отмечает газета Wall Street Journal со ссылкой на документ, истцы утверждают, что никак не связаны с китайской IT-корпорацией Tencent, которая разрабатывает WeChat и против которой был в первую очередь направлен запрет американских властей.

Мы думаем, что запрет на использование приложения, если они в конце концов об этом заявят, неконституционен. Если они уберут приложение с рынка, мы будем за него бороться, — приводит газета слова одного из адвокатов истцов Майкла Бьена.

За WeChat следуют "Яндекс" и Google. 4 функции китайского мессенджера, которых у вас нет — но это пока

Кажется, в ближайшее время мы сможем опробовать цифровой паспорт как альтернативу физическому. Казалось бы, инновация. Но нет. Такое давно практикуется в Китае. В каком приложении он уже есть и какие там особенности ещё.

Как сообщал Лайф, за последние месяцы Трамп не раз открыто критиковал Китай. Сначала он возложил вину за распространение коронавируса на власти КНР, затем американский лидер подписал закон о санкциях против Пекина из-за Гонконга и, наконец, запретил любые сделки с компаниями ByteDance и Tencent, владеющими популярными китайскими сервисами TikTok и WeChat.

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