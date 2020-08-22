Американские пользователи WeChat подали иск против указа Трампа

За WeChat следуют "Яндекс" и Google. 4 функции китайского мессенджера, которых у вас нет — но это пока Кажется, в ближайшее время мы сможем опробовать цифровой паспорт как альтернативу физическому. Казалось бы, инновация. Но нет. Такое давно практикуется в Китае. В каком приложении он уже есть и какие там особенности ещё.