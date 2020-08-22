В Госдуме предложили выдавать автомобили семьям с пятью детьми

Согласно инициативе вместимость авто должна составлять не менее семи человек.

В Госдуме предложили на безвозмездной основе обеспечивать отечественными автомобилями семьи, в которых родился пятый ребёнок. Соответствующее обращение депутат нижней палаты парламента Иван Сухарев направил министру труда и социальной защиты Антону Котякову.

— Просим вас рассмотреть возможность обеспечения семей при рождении пятого ребёнка единожды автомобилями вместимостью не менее семи мест отечественного производства на правах собственности за счёт федеральных средств — вне зависимости от достижения одним из детей возраста 18 лет, — приводит выдержку из документа RT.

По мнению автора документа, поскольку поддержка многодетных семей — это одна из приоритетных задач государства, нововведение стало бы значительной мерой в данном направлении.