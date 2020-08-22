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В Госдуме предложили выдавать автомобили семьям с пятью детьми

Согласно инициативе вместимость авто должна составлять не менее семи человек.

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Фото © Pixabay

В Госдуме предложили на безвозмездной основе обеспечивать отечественными автомобилями семьи, в которых родился пятый ребёнок. Соответствующее обращение депутат нижней палаты парламента Иван Сухарев направил министру труда и социальной защиты Антону Котякову.

Просим вас рассмотреть возможность обеспечения семей при рождении пятого ребёнка единожды автомобилями вместимостью не менее семи мест отечественного производства на правах собственности за счёт федеральных средств — вне зависимости от достижения одним из детей возраста 18 лет, — приводит выдержку из документа RT.

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По мнению автора документа, поскольку поддержка многодетных семей — это одна из приоритетных задач государства, нововведение стало бы значительной мерой в данном направлении.

Ранее Лайф сообщал, что Кабмин России одобрил выделение субсидий на погашение части долга по ипотеке многодетным семьям.

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