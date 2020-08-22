Названы три разрушающих печень привычки

Даже отказ от алкогольных напитков не означает, что печень человека в безопасности. Как отмечают немецкие учёные, есть как минимум три важных фактора, которые наносят неменьший ущерб органу и которые распространены вплоть до уровня привычек. Например, регулярное употребление фруктов.

Как пояснили специалисты порталу Focus, в сладких плодах содержится много фруктозы, которая способствует отложению жиров. Печень отвечает в организме за гормональный баланс, метаболизм белков, жиров и сахара. Также она выводит токсины из организма. Но накопление излишков жира вокруг органа приводит к его дисфункции. Способствует накоплению жира вокруг печени и вторая причина — малоподвижный образ жизни.

Третьей опасностью назван приём лекарств, так как большинство из них перерабатывается именно печенью. Тревожным симптомом негативного влияния препаратов на орган может стать усталость и боль в верхней части живота после приёма таблеток. В таком случае эксперты советуют отказаться от препарата и обратиться за помощью к врачам.