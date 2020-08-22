"Ну, наконец-то". Дочь Ефремова отреагировала на решение отца отказаться от услуг адвоката Пашаева

Дочь Михаила Ефремова Анна Мария отреагировала на отказ отца от услуг правозащитника Эльмана Пашаева.
— Ну, наконец-то, Господи, — написала девушка на своей странице в "Твиттере".
СМИ: Ефремов ранее уже проходил обвиняемым по уголовному делуОтмечается, что тогда оно было закрыто по просьбе самого артиста "в связи с актом об амнистии".
Ранее Михаил Ефремов, который проходит обвиняемым по делу о смертельном ДТП, отказался от услуг адвоката Эльмана Пашаева и его партнёра Елизаветы Шаргородской. Актёр пояснил, что принял это решение, потому что над его защитником "посмеиваются" представители потерпевшей стороны, в частности адвокат Александр Добровинский. Пашаев же, в свою очередь, заявил, что Ефремов разуверился в справедливости суда.
Напомним, 8 июня актёр выехал на встречную полосу на своём автомобиле Jeep Grand Cherokee и столкнулся с фургоном Lada, за рулём которого был 57-летний Сергей Захаров. Последний получил черепно-мозговую травму и через несколько часов после аварии умер в больнице. Экспертиза показала, что в момент ДТП Ефремов был пьян, а в крови у него нашли следы наркотиков. Теперь артисту грозит до 12 лет лишения свободы.