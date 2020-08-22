"Ну, наконец-то". Дочь Ефремова отреагировала на решение отца отказаться от услуг адвоката Пашаева

Дочь Михаила Ефремова Анна Мария отреагировала на отказ отца от услуг правозащитника Эльмана Пашаева.

— Ну, наконец-то, Господи, — написала девушка на своей странице в "Твиттере".

Ранее Михаил Ефремов, который проходит обвиняемым по делу о смертельном ДТП, отказался от услуг адвоката Эльмана Пашаева и его партнёра Елизаветы Шаргородской. Актёр пояснил, что принял это решение, потому что над его защитником "посмеиваются" представители потерпевшей стороны, в частности адвокат Александр Добровинский. Пашаев же, в свою очередь, заявил, что Ефремов разуверился в справедливости суда.