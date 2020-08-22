Юрист заявил, что у нового адвоката Ефремова могут возникнуть сложности

У новых адвокатов актёра Михаила Ефремова будут ослаблены возможности по защите артиста, поскольку они присоединяются к судебному делу, которое уже началось. Об этом заявил президент Союза адвокатов России Игорь Трунов.
— Лучше работать в деле с самого начала, потому что за это время можно провести параллельное расследование, параллельные экспертизы, — сказал он в интервью НСН.
По его словам, суд, конечно же, даст время новым защитникам на ознакомление с материалами дела, однако оно будет ограниченное. А если учесть, что расследование автомобильных аварий — это прежде всего технологический процесс, экспертный процесс, то время здесь решает многое.
Адвокат Пашаев попытался объяснить журналистам, почему Ефремов отказался от его услуг — видеоСам актёр на вопрос представителей СМИ о решении сменить юриста ответил резко: "Чтоб вы вопросы задавали".
Напомним, 8 июня Михаил Ефремов столкнулся с фургоном Lada, за рулём которого был 57-летний Сергей Захаров. Последний скончался в больнице от полученных травм. Экспертиза нашла следы наркотиков в крови Ефремова, ему грозит до 12 лет лишения свободы.
Ранее Лайф сообщал, что Ефремов обиделся на общественность за "клеймо убийцы".