Юрист заявил, что у нового адвоката Ефремова могут возникнуть сложности

У новых адвокатов актёра Михаила Ефремова будут ослаблены возможности по защите артиста, поскольку они присоединяются к судебному делу, которое уже началось. Об этом заявил президент Союза адвокатов России Игорь Трунов.

— Лучше работать в деле с самого начала, потому что за это время можно провести параллельное расследование, параллельные экспертизы, — сказал он в интервью НСН.

По его словам, суд, конечно же, даст время новым защитникам на ознакомление с материалами дела, однако оно будет ограниченное. А если учесть, что расследование автомобильных аварий — это прежде всего технологический процесс, экспертный процесс, то время здесь решает многое.

Напомним, 8 июня Михаил Ефремов столкнулся с фургоном Lada, за рулём которого был 57-летний Сергей Захаров. Последний скончался в больнице от полученных травм. Экспертиза нашла следы наркотиков в крови Ефремова, ему грозит до 12 лет лишения свободы.