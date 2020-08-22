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Юрист заявил, что у нового адвоката Ефремова могут возникнуть сложности

По его словам, времени на ознакомление с делом будет не так много.

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Фото © Михаил Терещенко / ТАСС

У новых адвокатов актёра Михаила Ефремова будут ослаблены возможности по защите артиста, поскольку они присоединяются к судебному делу, которое уже началось. Об этом заявил президент Союза адвокатов России Игорь Трунов.

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Артист заявил о намерении найти кого-нибудь "посильнее".

Лучше работать в деле с самого начала, потому что за это время можно провести параллельное расследование, параллельные экспертизы,сказал он в интервью НСН.

По его словам, суд, конечно же, даст время новым защитникам на ознакомление с материалами дела, однако оно будет ограниченное. А если учесть, что расследование автомобильных аварий — это прежде всего технологический процесс, экспертный процесс, то время здесь решает многое.

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Сам актёр на вопрос представителей СМИ о решении сменить юриста ответил резко: "Чтоб вы вопросы задавали".

Напомним, 8 июня Михаил Ефремов столкнулся с фургоном Lada, за рулём которого был 57-летний Сергей Захаров. Последний скончался в больнице от полученных травм. Экспертиза нашла следы наркотиков в крови Ефремова, ему грозит до 12 лет лишения свободы.

Ранее Лайф сообщал, что Ефремов обиделся на общественность за "клеймо убийцы".

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