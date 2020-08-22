Трёхлетний мальчик спас тонущего в бассейне друга

В бразильском городе Итаперуна трёхлетний мальчик по имени Артур спас своего друга-одногодку, который упал в бассейн и начал тонуть. Видеозапись в соцсетях опубликовала мама маленького героя Полиана Консоль де Оливейро.

— Артур спас жизнь своему другу, спас радость трёх сердец. Это было 30 секунд беззаботности, мальчик ускользнул от мамы и пошёл один к бассейну. В глубине души я просто благодарна своему сыну и горжусь им, — написала она в "Фейсбуке".

Эмоциональный порыв при просмотре ролика испытала не только мама спасителя, но и десятки других людей. Видео распространилось по соцсетям, и на него обратила внимание местная полиция. Стражи порядка решили навестить Артура и вручить ему корзину со сладостями, новый баскетбольный мяч и сертификат с надписью "От героев — герою".