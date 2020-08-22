В Москве будет достаточно тепло. Синоптики прогнозируют в субботу до 25 градусов тепла

В российской столице в субботу ожидается небольшая облачность, преимущественно без осадков. Температура днём в Москве поднимется до 23–25 градусов выше нуля, сообщают в Гидрометцентре России.

В ночь на воскресенье она может опуститься до плюс 10 градусов. Северный ветер будет дуть со скоростью 2–7 м/с. Атмосферное давление составит около 752 мм рт. ст.