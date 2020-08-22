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В Москве будет достаточно тепло. Синоптики прогнозируют в субботу до 25 градусов тепла

В ночное время столбики термометров могут опуститься до 10 градусов со знаком плюс.

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В российской столице в субботу ожидается небольшая облачность, преимущественно без осадков. Температура днём в Москве поднимется до 23–25 градусов выше нуля, сообщают в Гидрометцентре России.

В ночь на воскресенье она может опуститься до плюс 10 градусов. Северный ветер будет дуть со скоростью 2–7 м/с. Атмосферное давление составит около 752 мм рт. ст.

В Гидрометцентре рассказали о приходе аномального тепла в европейскую часть России

Отмечается, что температура воды в Калининградской области поднялась до 22 градусов со знаком плюс.

В Подмосковье же воздух днём прогреется до 20–25 градусов тепла. А в ночное время столбики термометров опустятся всего до семи градусов выше нуля.

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