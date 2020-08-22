В США панда с минимальными шансами на беременность родила потомство

Самая взрослая гигантская панда из США, 22-летняя Мэй Сянь из Смитсоновского национального зоопарка Вашингтона, родила медвежонка. Для зоологов это стало настоящим событием, поскольку новые особи данного вида животных крайне редко появляются в неволе. Видеозапись момента была опубликована на сайте организации.
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— Мэй Сянь сразу же подняла детёныша и начала ухаживать за ним и вылизывать, — говорится в сообщении пресс-службы зоопарка.
Как рассказал представитель зоопарка Стив Монфорт, мама и малыш чувствуют себя хорошо, однако пол новорождённого пока не определён. Он станет известен через несколько дней, когда специалистам удастся взять медвежонка для проведения дополнительных обследований.
В Китае детёныш большой панды погиб из-за несчастного случая во время игрыВ Поднебесной отметили, что глубоко опечалены этой новостью и сделают всё, чтобы подобное не повторилось в будущем.
— Поскольку Мэй Сянь довольно преклонного возраста, мы знали, что шансы на то, что у неё родится детёныш, невелики. Однако мы хотели воспользоваться возможностью внести свой вклад в выживание её вида, — сказал он.
В нынешнем году Мэй Сянь исполнилось 22 года, она стала самой взрослой пандой, у которой состоялись роды на территории США. Отмечается, что она забеременела с помощью искусственного оплодотворения. И это далеко не первая попытка.
Позор пикапа. Бегемоты, панды и другие животные, у которых точно не нужно учиться ухаживатьВ передачах про животных часто можно услышать, что людям есть чему поучиться у братьев наших меньших. Однако крайне редко эта фраза звучит, когда дело доходит до брачных игр. Потому что в ухаживании диких животных далеко не всегда находится место для романтики. Рассказываем про самых нелепых и странных мастеров пикапа животного мира: стреляющих дикобразов, фехтующих червей и не только.
В 2005-м у неё появилось четверо малышей, двое из которых выжили, после чего долгие годы беременности не было. В 2012-м её дважды искусственно оплодотворяли, но безрезультатно, а специалисты оценивали шансы на успех как минимальные. И лишь в 2015-м родилось двое медвежат, из которых выжить удалось только одному.
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