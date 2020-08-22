В США панда с минимальными шансами на беременность родила потомство

Позор пикапа. Бегемоты, панды и другие животные, у которых точно не нужно учиться ухаживать В передачах про животных часто можно услышать, что людям есть чему поучиться у братьев наших меньших. Однако крайне редко эта фраза звучит, когда дело доходит до брачных игр. Потому что в ухаживании диких животных далеко не всегда находится место для романтики. Рассказываем про самых нелепых и странных мастеров пикапа животного мира: стреляющих дикобразов, фехтующих червей и не только.