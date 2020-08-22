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В Белом доме простились с умершим братом Трампа

На церемонии присутствовало лишь самое близкое окружение.

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В Белом доме прошла церемония прощания со старшим братом президента США Дональда Трампа — Робертом. Видеозапись с места транслировалась в соцсетях.

Трамп указал на ложь Байдена, которую тот произнёс, когда соглашался участвовать в выборах

По словам лидера США, экс-вице-президент и дальше продолжит обманывать американцев.

Роберт, я тебя люблю. Покойся с миром, — написал американский лидер в "Твиттере".

Как видно на представленных кадрах, на траурном мероприятии присутствовал весьма ограниченный круг людей: помимо самого президента и его супруги лишь несколько членов семьи Трамп.

По данным СМИ, брат американского лидера был госпитализирован в Нью-Йорке 14 августа в тяжёлом состоянии. Трамп навещал его в больнице, после чего сообщил, что его его родственнику "приходится туго". Спустя два дня тот скончался.

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