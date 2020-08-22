В Белом доме простились с умершим братом Трампа

Dear Mr President, Although no words can really help to ease the loss you bear, just know that you are very close in every thought & prayer. I am praying for you to have peace & strength at this time. You have my deepest sympathies.



🙏🏻RIP Robert Trump 🙏🏻pic.twitter.com/Pc32hWYqdQ — Constitutional Republic TEXT TRUMP 88022 (@CRRJA5) August 22, 2020

В Белом доме прошла церемония прощания со старшим братом президента США Дональда Трампа — Робертом. Видеозапись с места транслировалась в соцсетях.

— Роберт, я тебя люблю. Покойся с миром, — написал американский лидер в "Твиттере".

Как видно на представленных кадрах, на траурном мероприятии присутствовал весьма ограниченный круг людей: помимо самого президента и его супруги лишь несколько членов семьи Трамп.