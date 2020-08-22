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Журналист Forbes заявил, что российская экипировка "Ратник" превосходит американский костюм TALOS

По его словам, специалисты из РФ постоянно работают над улучшением экзоскелета, добавляя в него новые детали.

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Фото © ТАСС / Карпов Ладислав

Журналист Forbes Дэвид Хэмблинг считает, что в работе над созданием экзоскелета россияне со своей боевой экипировкой "Ратник" продвинулись значительно дальше американцев с их проектом боевого костюма TALOS.

По его словам, специалисты из России постоянно работают над улучшением экзоскелета, добавляя в него новые детали, начиная от защитной окраски хамелеона и заканчивая микродронами. Поэтому Хэмблинг считает, что с высокой долей вероятности российские специалисты достигнут поставленных целей раньше, нежели их коллеги из Штатов.

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По словам специалиста, рассматриваются три ключевых направления в её разработке.

Российские войска с экзоскелетами без силовых установок смогут нести и стрелять из более тяжёлого оружия с большим количеством боеприпасов, чем противники, этой технологии лишённые, — говорится в материале журналиста Forbes.

Хэмблинг также утверждает, что в ближайшее время американцы вряд ли смогут создать что-то подобное.

Сейчас в России военными используются комплекты боевой экипировки "Ратник". Они были приняты на вооружение в 2014 году, а поставки в войска начались в 2015-м. Экипировка предназначена для повышения защищённости солдат, их мобильности, манёвренности, а также эффективности в различных боевых условиях.

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