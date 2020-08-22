Журналист Forbes заявил, что российская экипировка "Ратник" превосходит американский костюм TALOS

Журналист Forbes Дэвид Хэмблинг считает, что в работе над созданием экзоскелета россияне со своей боевой экипировкой "Ратник" продвинулись значительно дальше американцев с их проектом боевого костюма TALOS.

По его словам, специалисты из России постоянно работают над улучшением экзоскелета, добавляя в него новые детали, начиная от защитной окраски хамелеона и заканчивая микродронами. Поэтому Хэмблинг считает, что с высокой долей вероятности российские специалисты достигнут поставленных целей раньше, нежели их коллеги из Штатов.

— Российские войска с экзоскелетами без силовых установок смогут нести и стрелять из более тяжёлого оружия с большим количеством боеприпасов, чем противники, этой технологии лишённые, — говорится в материале журналиста Forbes.

Хэмблинг также утверждает, что в ближайшее время американцы вряд ли смогут создать что-то подобное.