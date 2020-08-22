В Калифорнии 119 тысяч человек эвакуированы из-за сильных лесных пожаров

At least 100,000 people across California have been ordered to evacuate their homes as a State of Emergency is declared, approx 370 wildfires are currently blazing, with more than 10,000 firefighters fighting the inferno. #CaliforniaFire

pic.twitter.com/AOdWjCYFFG — Anonymous 🐈‍⬛ (@YourAnonCentral) August 21, 2020

Более 119 тысяч жителей штата Калифорния получили уведомление от властей об эвакуации из своих домов из-за угрозы лесных пожаров, которые бушуют в регионе. Об этом рассказал губернатор Гэвин Ньюсом на пресс-конференции с журналистами.

— Уведомления об эвакуации следует воспринимать со всей серьёзностью, — сказал Ньюсом.

По его словам, ситуация с лесными пожарами в штате складывается очень сложная, к настоящему моменту зафиксировано в общей сложности 560 пожаров (из них 20 крупные), 18 из которых — за последние сутки. Общая площадь уничтоженной огнём земли — 312 гектаров.

🇺🇸 The wildfires in California, called LNU Lightning Complex Fire is still not under control.



The fire in Davenport has drawn a apocalyptic orange sky.#USA #CaliforniaFires#CaliforniaWildfirespic.twitter.com/PI5I1W4Swx — ISCResearch (@ISCResearch) August 22, 2020

Тем временем жители Калифорнии выкладывают в соцсети видеозаписи, на которых запечатлены апокалиптические пейзажи с оранжевым от зарева пожаров небом, а также видеозаписи попыток выбраться из опасной зоны. На одной из них видно, как колонна автомобилей едет буквально по огненному коридору, после которого у машин плавится пластик на фарах.