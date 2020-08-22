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В Калифорнии 119 тысяч человек эвакуированы из-за сильных лесных пожаров

Огнём уже уничтожено более 300 гектаров земли.

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Более 119 тысяч жителей штата Калифорния получили уведомление от властей об эвакуации из своих домов из-за угрозы лесных пожаров, которые бушуют в регионе. Об этом рассказал губернатор Гэвин Ньюсом на пресс-конференции с журналистами.

Уведомления об эвакуации следует воспринимать со всей серьёзностью, — сказал Ньюсом.

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По его словам, ситуация с лесными пожарами в штате складывается очень сложная, к настоящему моменту зафиксировано в общей сложности 560 пожаров (из них 20 крупные), 18 из которых — за последние сутки. Общая площадь уничтоженной огнём земли — 312 гектаров.

Тем временем жители Калифорнии выкладывают в соцсети видеозаписи, на которых запечатлены апокалиптические пейзажи с оранжевым от зарева пожаров небом, а также видеозаписи попыток выбраться из опасной зоны. На одной из них видно, как колонна автомобилей едет буквально по огненному коридору, после которого у машин плавится пластик на фарах.

Ранее Лайф сообщал, что природный пожар в заповеднике в Калифорнии охватил более 11 тысяч гектаров.

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