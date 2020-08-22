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Самолёт с Алексеем Навальным вылетел из Омска

Дальнейшее лечение он продолжит в берлинской клинике "Шарите".

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Видео © LIFE

Медицинский самолёт Bombardier Challenger 604 с блогером Алексеем Навальным на борту вылетел из омского аэропорта.

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Доцент Финансового университета Геворг Мирзаян — о том, что пишет иностранная пресса об отравлении Алексея Навального.

Путь в Германию займёт около пяти часов. По данным портала Flightradar24, из Нюрнберга в Омск лайнер долетел за 4 часа 58 минут.

Видео © LIFE

Далее Навального отправят в берлинскую клинику "Шарите", где он продолжит лечение. При этом незадолго до вылета блогера транспортировали на борт самолёта.

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В дальнейшем он проследует в немецкую клинику "Шарите" в Берлине.

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