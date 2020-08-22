Самолёт с Алексеем Навальным вылетел из Омска

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Медицинский самолёт Bombardier Challenger 604 с блогером Алексеем Навальным на борту вылетел из омского аэропорта.
Презумпция виновности и новый Ганди: как западные СМИ отреагировали на "отравление" НавальногоДоцент Финансового университета Геворг Мирзаян — о том, что пишет иностранная пресса об отравлении Алексея Навального.
Путь в Германию займёт около пяти часов. По данным портала Flightradar24, из Нюрнберга в Омск лайнер долетел за 4 часа 58 минут.
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Далее Навального отправят в берлинскую клинику "Шарите", где он продолжит лечение. При этом незадолго до вылета блогера транспортировали на борт самолёта.