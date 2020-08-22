Алексея Навального погрузили в реанимобиль и увезли из больницы — видео

Шерше ля фам. Навальный был в поездке с тайной попутчицей, которая ждёт его в Омске Помимо внезапного и загадочного недуга оппозиционера Алексея Навального в этой истории была одна пикантная деталь. По данным Лайфа, в поездке его тайно сопровождала красивая молодая женщина. Кто она и что делала рядом с оппозиционером — разбирался Лайф.