Алексея Навального погрузили в реанимобиль и увезли из больницы — видео

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Блогера Алексея Навального на реанимобиле увезли из омской больницы в сторону аэропорта.
Главврач омской больницы назвал основной диагноз НавальногоВ крови блогера не нашли оксибутиратов и барбитуратов.
На кадрах видно, что блогера погружают в реанимобиль, после чего тот отъезжает от медучреждения. Далее Навального отправят в берлинскую клинику "Шарите", где он продолжит лечение.
При этом по пути до воздушной гавани машину скорой помощи сопровождала полиция. В отдельном микроавтобусе сидели близкие Навального.
Шерше ля фам. Навальный был в поездке с тайной попутчицей, которая ждёт его в ОмскеПомимо внезапного и загадочного недуга оппозиционера Алексея Навального в этой истории была одна пикантная деталь. По данным Лайфа, в поездке его тайно сопровождала красивая молодая женщина. Кто она и что делала рядом с оппозиционером — разбирался Лайф.
Напомним, Навальному стало плохо утром 20 августа во время перелёта из Томска в Москву. Самолёт авиакомпании S7 Airlines, которым он летел, произвёл экстренную посадку в Омске. В тяжёлом состоянии блогера доставили в реанимацию токсикологического отделения. Медики полностью исключили диагноз "отравление".