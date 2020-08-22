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Диетолог рассказала, почему нельзя есть на завтрак только кашу

Она также поведала, на чём её лучше всего приготовить.

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Фото © Pixabay

Доцент кафедры диетологии и нутрициологии РМАПО Елена Чигия уверяет, что нельзя кушать на завтрак только кашу. Специалист в беседе с радио Sputnik рассказала, что ещё нужно съесть, чтобы утренний приём пищи оказался сбалансированным.

По словам диетолога, в каше есть много углеводов, однако для полноценного питания человеку также необходимы белки и жиры.

Каша — это совсем не плохо, но к каше должны идти, например, сыр, яйцо или что-то ещё, чтобы был белок. Важно, чтобы была клетчатка — овощи или фрукты. Завтрак должен быть достаточно плотным, 30% от рациона, поэтому это может быть, условно, салат, яйцо, каша, бутерброд с сыром, может быть какое-то мясное блюдо, — отметила Чигия.

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По её словам, ранний приём пищи никак не связан с потерей веса.

Кроме того, специалист подчеркнула, что лучше всего готовить каши на молоке, чтобы усваивались белки.

В зерновых продуктах, в тех же кашах, белки не усваиваются, потому что не сбалансированы по аминокислотному составу. Там не хватает лизина, а раз лизина мало, всё другое не усваивается. Чтобы белки из зерновых усваивались, каши нужно готовить на молоке, где лизина в избытке. Или сделать гречневую кашу с творогом. Рекомендуется зерновые употреблять именно с молочным белком, — подытожила Елена Чигия.

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