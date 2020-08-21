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В Сургуте программист помог полиции раскрыть криминальную схему на 50 миллионов рублей

Отмечается, что ему удалось восстановить информацию с пустых жёстких дисков.

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Фото © Pixabay

В Сургуте сотрудник местного Управления информационных технологий и связи Денис Иванов помог правоохранительным органам в раскрытии особо крупного мошенничества, ущерб от которого составил примерно 50 миллионов рублей. Об этом сообщает Ura.ru.

Одна организация украла у другой порядка 50 миллионов рублей. Изъятые в ходе обысков жёсткие диски оказались пустыми. Мы восстановили информацию, бухгалтерские документы — и обнаружили, что деньги выводились через аффилированные компании и фирмы-однодневки, — рассказал Иванов.

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За помощью высокопоставленный силовик обратился к подозреваемому в аферах с земельными участками.

По его словам, всю информацию они передали полиции, которая после этого провела экспертизу. В данный момент расследование уголовного дела находится на стадии завершения.

За оказанную помощь в расследовании сотрудники УМВД РФ по ХМАО — Югре вручили Иванову благодарственное письмо.

Стоит отметить, что программист и сам ранее работал в отделе по борьбе с компьютерными преступлениями, а также помогал коллегам в борьбе с незаконным оборотом наркотиков и экономическими правонарушениями.

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