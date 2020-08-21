Кофе оказался эффективным против онкологии

Ежедневное употребление кофе в определённых количествах способно не только взбодрить организм, но и существенно снизить риск возникновения онкологических заболеваний печени и даже смерти. К такому выводу пришли исследователи из Австралии, результаты работы которых опубликованы в MedicalXpress.

За основу исследования взяли статистику 2016 года, когда было зарегистрировано более 1,2 миллиона случаев смерти, связанной с печенью. Эти данные объединили со статистикой по употреблению кофе среди этих людей, и оказалось, что если бы все они выпивали как минимум две чашки в день, то количество смертей сократилось бы почти наполовину — до 630 тысяч человек.

При этом, если бы употребление кофе было на уровне четырёх чашек ежедневно, то прогнозируемое количество смертей, связанных с печенью, в 2016 году составило бы немногим больше 360 тысяч человек. По словам учёных, медучреждениям следовало бы поощрять людей за кофе в их ежедневном рационе ради защиты от опасного заболевания.