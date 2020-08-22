В Забайкалье обнаружили тела двух несовершеннолетних девочек в котловане

В Забайкальском крае обнаружили тела двух несовершеннолетних девочек в затопленном строительном котловане. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Стоит отметить, что трагедия произошла в посёлке Антипиха. По данному факту прокуратура уже начала проверку.

По предварительным данным, котлован был оставлен строительной компанией после добычи стройматериала.

Уточняется, что представители надзорного ведомства проверят законность деятельности, в результате которой образовался котлован, и соблюдение безопасности работ по рекультивации земель. Прокуратура также оценит полноту и своевременность принятия мер органами, которые должны контролировать проведение таких строительных работ.