"Умереть можно в любой момент". Что тревожило сердце девушки, которая погибла на нелегальной гонке в Чите

<...> Уже тогда я говорила, что всё может оборваться в один момент и что невозможно уберечь себя от всего. С тех пор прошло немало времени, но до сих пор я отношусь к этому так же. Умереть можно в любой момент, так неужели эти страхи стоят того, чтобы ограничивать себя всю жизнь?! Нужно просто жить, не рисковать, если это того не стоит, но делать то, что хочется. А главное —поменьше думать о своих страхах. Ведь то, от чего бежим, преследует нас

Запись в соцсетях Татьяны Д.