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"Умереть можно в любой момент". Что тревожило сердце девушки, которая погибла на нелегальной гонке в Чите

Трагедия разыгралась 9 августа на Дворцовом тракте, куда съехались драгрейсеры и прочие любители адреналина.

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Фото © Соцсети

В роковой день 24-летняя Татьяна Д. отправилась на нелегальные гонки, чтобы поснимать их. По словам очевидца, во время одного из заездов девушка решила выбежать на дорогу ради лучшего ракурса, пишет "Чита.Ру". И подобный порыв стоил ей жизни. Водитель мотоцикла Suzuki не справился с управлением и сбил Татьяну, стоявшую на проезжей части. Она скончалась на месте.

Фото © Соцсети

В жизни Татьяны было место для многого. Девушка любила лошадей и даже окончила школу наездников в Воронеже, но потом вернулась в родную Читу. Она не раз становилась победительницей на чемпионатах. Кроме того, читинка увлекалась спортом, освоив несколько фитнес-дисциплин, став тренером и приняв участие в конкурсе бодибилдеров, как указано в группе ГУ "Читинская государственная заводская конюшня" в ВК.

Фото © Соцсети

Таню любили многие, у неё была огромная армия поклонников и единомышленников. Она брала мир мощной энергетикой и невероятным жизнелюбием. Харизматичная, уверенная и добрая Татьяна вкушала жизнь "полной ложкой" <...> Она любила дороги, машины, движение. Любила учиться и открывать для себя и в себе что-то новое

Из поста в группе в ВК ГУ "Читинская государственная заводская конюшня"

Фото © Соцсети

Татьяна была не только спортсменкой, но и красавицей. В 2019 году девушка приняла участие в конкурсе "Мисс Чита", выйдя на сцену с конём, и получила титул второй "вице-мисс" (третье место). "Скажу честно, поначалу моей злости и обиды не было предела, мне было обидно до жути. Я никак не могла понять, что же я сделала не так", — писала она тогда о переполнявших её эмоциях у себя на странице. Читинка не потеряла уверенности в себе и смело делилась в соцсетях откровенными снимками.

Фото © Соцсети

Там же ранее девушка оставила пост о страхах, который звучит пророчески в контексте трагических событий. Татьяна отметила, что уже с детства понимала, насколько скоротечна и непредсказуема жизнь. Поэтому надо прожить её так, как хочется.

<...> Уже тогда я говорила, что всё может оборваться в один момент и что невозможно уберечь себя от всего. С тех пор прошло немало времени, но до сих пор я отношусь к этому так же. Умереть можно в любой момент, так неужели эти страхи стоят того, чтобы ограничивать себя всю жизнь?! Нужно просто жить, не рисковать, если это того не стоит, но делать то, что хочется. А главное —поменьше думать о своих страхах. Ведь то, от чего бежим, преследует нас

Запись в соцсетях Татьяны Д.

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