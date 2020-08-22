На месте взрыва газа в жилом доме в Ярославле завершились спасательные работы

Начальник ГУ МЧС РФ по Ярославской области Олег Бочаров сообщил журналистам, что на месте взрыва газа в жилом доме завершились спасательные работы.

— Работы спасательные завершены. Будет приниматься сейчас решение по укреплению конструкций и дальнейшему разбору завалов, — отметил он.

Кроме того, Бочаров добавил, что уже известна судьба всех жильцов обрушившегося подъезда. Глава регионального ГУ МЧС РФ также рассказал, что в общей сложности пострадало 12 квартир, из них шесть полностью разрушились.

Ранее сообщалось, что в результате взрыва газа погибли две женщины. Позже стало известно, что под завалами обнаружили тело восьмилетнего ребёнка. Ещё четыре человека получили различные травмы.