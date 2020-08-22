На месте взрыва газа в жилом доме в Ярославле завершились спасательные работы

Начальник ГУ МЧС РФ по Ярославской области Олег Бочаров сообщил журналистам, что на месте взрыва газа в жилом доме завершились спасательные работы.
— Работы спасательные завершены. Будет приниматься сейчас решение по укреплению конструкций и дальнейшему разбору завалов, — отметил он.
Погибшей при взрыве газа в Ярославле оказалась преподаватель детской школы искусствОна являлась учителем высшей категории с педагогическим стажем около 27 лет.
Кроме того, Бочаров добавил, что уже известна судьба всех жильцов обрушившегося подъезда. Глава регионального ГУ МЧС РФ также рассказал, что в общей сложности пострадало 12 квартир, из них шесть полностью разрушились.
Ранее сообщалось, что в результате взрыва газа погибли две женщины. Позже стало известно, что под завалами обнаружили тело восьмилетнего ребёнка. Ещё четыре человека получили различные травмы.
"Как начался пожар, ещё один этаж обрушился". Очевидцы рассказали о взрыве газа в жилом доме в ЯрославлеПо словам свидетелей, люди, которые стояли во дворе, плакали и переживали.
Напомним, хлопок газа произошёл в квартире дома № 5 по улице Батова в Ярославле. В результате взрыва обрушились перекрытия со второго по пятый этаж. СУ СКР по региону возбудило уголовное дело по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлёкшее смерть человека". В Ярославле был введён режим ЧС городского уровня. Лайф публиковал видео момента взрыва газа в доме, а также показал с коптера, в каком состоянии сейчас находится жилое здание.