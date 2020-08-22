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Опубликован официальный логотип и постер нового "Бэтмена"

Ранее сообщалось, что из-за пандемии съёмки картины были перенесены.

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Фото © Twitter / Matt Reeves

Накануне онлайн-фестиваля FanDome режиссёр Мэтт Ривз опубликовал на своей странице в "Твиттере" официальный логотип и постер нового фильма про Бэтмена.

На постере изображён главный герой киноленты в костюме, в котором на съёмках появлялся Роберт Паттинсон.

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Кроме того, были перенесены даты выхода ещё нескольких картин.

Стоит отметить, что онлайн-фестиваль DC FanDome стартует уже в эту субботу, 22 августа. Ожидается, что Ривз представит первые кадры нового фильма о Бэтмене. Также будут раскрыты подробности других проектов, таких как "Чудо-женщина: 1984", "Отряд самоубийц — 2" и "Флэш".

В феврале вышел тизер нового фильма о Бэтмене, в котором Роберт Паттинсон официально предстал в образе супергероя. Также сообщалось, что из-за пандемии съёмки картины были перенесены.

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Автором сценария станет Теренс Уинтер, который известен по работе над фильмами "Клан Сопрано" и "Волк с Уолл-Стрит".

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