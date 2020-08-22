Опубликован официальный логотип и постер нового "Бэтмена"

Накануне онлайн-фестиваля FanDome режиссёр Мэтт Ривз опубликовал на своей странице в "Твиттере" официальный логотип и постер нового фильма про Бэтмена.

Excited to share the very first look at our official #TheBatman logo, and some very cool additional #DCFanDome artwork by the amazing @jimlee — see more of #TheBatman at the #DCFanDome global event in the Hall of Heroes this Saturday, 8/22! #TheBatman #DCFanDome #ForTheFans pic.twitter.com/ApfngNbyor — Matt Reeves (@mattreevesLA) August 20, 2020

На постере изображён главный герой киноленты в костюме, в котором на съёмках появлялся Роберт Паттинсон.

Стоит отметить, что онлайн-фестиваль DC FanDome стартует уже в эту субботу, 22 августа. Ожидается, что Ривз представит первые кадры нового фильма о Бэтмене. Также будут раскрыты подробности других проектов, таких как "Чудо-женщина: 1984", "Отряд самоубийц — 2" и "Флэш".