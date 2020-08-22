Тело ребёнка обнаружили под завалами дома в Ярославле, где произошёл взрыв газа

Число погибших в результате взрыва газа в жилом доме в Ярославле увеличилось до трёх. По информации Лайфа, спасатели обнаружили тело мальчика 2012 года рождения.
Погибшей при взрыве газа в Ярославле оказалась преподаватель детской школы искусствОна являлась учителем высшей категории с педагогическим стажем около 27 лет.
Добавим, что до этого сообщалось о двух погибших, одна из которых — мама мальчика.
Лайф снял с коптера последствия взрыва газа в жилом доме в ЯрославлеПо предварительным данным, под завалами может находиться ребёнок.
Напомним, вечером 21 августа в Ярославле прогремел взрыв газа в жилом доме. В Сети позже опубликовали видео момента происшествия. После ЧП в Ярославле был введён режим ЧС городского масштаба.