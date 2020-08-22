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Тело ребёнка обнаружили под завалами дома в Ярославле, где произошёл взрыв газа

Ранее сообщалось о двух погибших в результате ЧП.

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Фото © LIFE

Число погибших в результате взрыва газа в жилом доме в Ярославле увеличилось до трёх. По информации Лайфа, спасатели обнаружили тело мальчика 2012 года рождения.

Погибшей при взрыве газа в Ярославле оказалась преподаватель детской школы искусств

Она являлась учителем высшей категории с педагогическим стажем около 27 лет.

Добавим, что до этого сообщалось о двух погибших, одна из которых — мама мальчика.

Лайф снял с коптера последствия взрыва газа в жилом доме в Ярославле

По предварительным данным, под завалами может находиться ребёнок.

Напомним, вечером 21 августа в Ярославле прогремел взрыв газа в жилом доме. В Сети позже опубликовали видео момента происшествия. После ЧП в Ярославле был введён режим ЧС городского масштаба.

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