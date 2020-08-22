Тело ребёнка обнаружили под завалами дома в Ярославле, где произошёл взрыв газа

Число погибших в результате взрыва газа в жилом доме в Ярославле увеличилось до трёх. По информации Лайфа, спасатели обнаружили тело мальчика 2012 года рождения.

Добавим, что до этого сообщалось о двух погибших, одна из которых — мама мальчика.