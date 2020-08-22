Специалист рассказал, как беспроводные наушники могут навредить мозгу человека

Доцент кафедры информатики РЭУ им. Г.В. Плеханова Александр Тимофеев заявил, что главная опасность, которую могут таить беспроводные наушники для здоровья человека, заключается в том, что устройства, работающие с помощью Bluetooth, излучают электромагнитные волны в непосредственной близости от мозга.

В интервью агентству "Прайм" он сообщил, что в первую очередь это касается "реплик" качественных наушников.

— Если считать, что в радиоволнах есть электромагнитная основа их работы, то вред, определённо, есть. У человека активность нервной системы тоже имеет электромагнитные токи, и число лиц, страдающих от магнитных колебаний природы, только возрастает, — заметил Тимофеев.

Отмечается, что ещё в XX веке исследователи пришли к выводу, что электромагнитные частоты могут воздействовать на продукты питания и органику. Как утверждают учёные, уже в десятках стран мира беспроводные наушники могут стать причиной рака мозга.