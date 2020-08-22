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Врач рассказал, в каком случае сон может вызвать слабоумие у взрослых людей

Отмечается, что в среднем нужно спать около восьми часов.

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Фото © Pixabay

Людям старшего возраста необходимо спать не больше и не меньше определённого количества часов. Кардиолог Владимир Хорошев в интервью радио Sputnik рассказал, что недосып или, наоборот, чрезмерно длительный сон может навредить здоровью пожилых людей.

Отмечается, что в среднем нужно спать около восьми часов. За это время организм успевает полностью восстановиться. Врач утверждает, что в случае постоянного недосыпания взрослые люди рискуют серьёзно подпортить своё здоровье.

У людей в возрасте, тех, кто старше 55 лет и приближается к 60 годам, должен быть определённый режим сна. У них всегда должен быть спокойный сон не менее восьми часов в сутки. Если пожилые будут спать меньше, то их организм физически будет не успевать восстанавливать ресурсную базу, что скажется на работе всех органов. От этого будут страдать головной мозг, сердце, печень и желудок, — отметил Хорошев.

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Хотя это состояние неопасно для здоровья, оно может спровоцировать бессонницу.

При этом врач-кардиолог заметил, что длительный сон не менее опасен для пожилых людей, чем недосып. По словам врача, слишком долгий сон может привести к слабоумию.

Дело в том, что слишком долгий сон у пожилых людей тоже вреден. Исследования показали, что сон больше девяти-десяти или даже одиннадцати часов повышает опасность атеросклеротического поражения головного мозга, или энцефалопатии. Это заболевание приводит к когнитивным нарушениям головного мозга. В итоге это может привести к старческому слабоумию, — подытожил доктор.

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Такой вывод они сделали, обследовав около 30 тысяч человек в среднем в возрасте 62 лет.

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