Врач рассказал, в каком случае сон может вызвать слабоумие у взрослых людей

Людям старшего возраста необходимо спать не больше и не меньше определённого количества часов. Кардиолог Владимир Хорошев в интервью радио Sputnik рассказал, что недосып или, наоборот, чрезмерно длительный сон может навредить здоровью пожилых людей.

Отмечается, что в среднем нужно спать около восьми часов. За это время организм успевает полностью восстановиться. Врач утверждает, что в случае постоянного недосыпания взрослые люди рискуют серьёзно подпортить своё здоровье.

— У людей в возрасте, тех, кто старше 55 лет и приближается к 60 годам, должен быть определённый режим сна. У них всегда должен быть спокойный сон не менее восьми часов в сутки. Если пожилые будут спать меньше, то их организм физически будет не успевать восстанавливать ресурсную базу, что скажется на работе всех органов. От этого будут страдать головной мозг, сердце, печень и желудок, — отметил Хорошев.

При этом врач-кардиолог заметил, что длительный сон не менее опасен для пожилых людей, чем недосып. По словам врача, слишком долгий сон может привести к слабоумию.