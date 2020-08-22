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Опубликовано видео из кабины МиГ-31 в стратосфере

Полёты проводились на предельной скорости и высоте.

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Телеканал "Звезда" опубликовал видеозапись из кабины истребителя-перехватчика МиГ-31, снятую во время учебных полётов Пермского авиационного полка Центрального военного округа.

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Лётчики успели катапультироваться, они госпитализированы.

Молодые лётчики совершили первые полёты на максимальных высотах и скоростях в ближних слоях стратосферы,говорится в сообщении.

Отмечается, что полёты молодого состава проходили в рамках лётно-тактических учений.

Ранее Лайф сообщал, что Минобороны показало перевозку истребителя МиГ-29 внутри транспортника Ан-22.

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