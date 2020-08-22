Опубликовано видео из кабины МиГ-31 в стратосфере

Телеканал "Звезда" опубликовал видеозапись из кабины истребителя-перехватчика МиГ-31, снятую во время учебных полётов Пермского авиационного полка Центрального военного округа.
Самолёт МиГ-31 разбился в Казахстане — видеоЛётчики успели катапультироваться, они госпитализированы.
— Молодые лётчики совершили первые полёты на максимальных высотах и скоростях в ближних слоях стратосферы, — говорится в сообщении.
Отмечается, что полёты молодого состава проходили в рамках лётно-тактических учений.
Ранее Лайф сообщал, что Минобороны показало перевозку истребителя МиГ-29 внутри транспортника Ан-22.