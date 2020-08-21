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Трамп указал на ложь Байдена, которую тот произнёс, когда соглашался участвовать в выборах

По словам лидера США, экс-вице-президент и дальше продолжит обманывать американцев.

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Фото © АР / ТАСС

Президент США Дональд Трамп, баллотирующийся на второй срок, обвинил Джо Байдена, своего конкурента от Демократичейской партии на грядущих выборах, в лицемерии. По его мнению, за свою карьеру демократ не сделал ничего и едва ли сделает, хотя обещает.

За 47 лет Джо не сделал ничего из того, о чём говорит сейчас. Он никогда не изменится, только слова!написал Трамп в "Твиттере".

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А вот о сопернике главы Белого дома на ближайших выборах президента экс-лидер, напротив, отозвался очень лестно.

Незадолго до этого американский лидер также дал интервью Fox News, в котором назвал Байдена неумёхой, который потеряется на фоне "гроссмейстеров политики" вроде Си Цзиньпина или Владимира Путина. Это стало своеобразным ответом на согласие бывшего вице-президента быть кандидатом на пост главы государства от Демпартии США.

Перед этим Трамп также устроил митинг своих сторонников на родине Байдена, в штате Пенсильвания, опубликовал в "Твиттере" запись, как президентский кортеж едет по дороге, где его встречают радостные горожане с флагами. Кроме того, он также зашёл в одно из местных заведений, где, по его словам, делают "лучшую пиццу".

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