Трамп указал на ложь Байдена, которую тот произнёс, когда соглашался участвовать в выборах

Президент США Дональд Трамп, баллотирующийся на второй срок, обвинил Джо Байдена, своего конкурента от Демократичейской партии на грядущих выборах, в лицемерии. По его мнению, за свою карьеру демократ не сделал ничего и едва ли сделает, хотя обещает.

— За 47 лет Джо не сделал ничего из того, о чём говорит сейчас. Он никогда не изменится, только слова! — написал Трамп в "Твиттере".

Незадолго до этого американский лидер также дал интервью Fox News, в котором назвал Байдена неумёхой, который потеряется на фоне "гроссмейстеров политики" вроде Си Цзиньпина или Владимира Путина. Это стало своеобразным ответом на согласие бывшего вице-президента быть кандидатом на пост главы государства от Демпартии США.