Байден согласился стать кандидатом в президенты США от демократов

"But while I'll be a democratic candidate, I will be an American president. I'll work hard for those who didn't support me, as hard for them as I did for those who did vote for me. That's the job of a president." — @JoeBiden pic.twitter.com/6Y7CZjNf9y — Pod Save America (@PodSaveAmerica) August 21, 2020

Бывший вице-президент США Джо Байден, недавно выбранный Демократической партией в качестве кандидата на пост главы государства, официально согласился представлять демократов на грядущих выборах. Об этом он заявил в ходе национального съезда партии в Милуоки.

— Я горд быть демократом и для меня большая честь принять эту номинацию в президенты США. Я буду много работать для тех, кто не поддерживал меня на этих выборах, так же усердно, как и для тех, кто голосовал за меня. Это работа президента, — сказал Байден.

В ходе своего выступления он также успел обрушиться с критикой на нынешнего президента Дональда Трампа, который, по словам демократа, "погрузил Америку во тьму". Он пообещал, что если будет таки избран, то станет "союзником света" и преодолеет смутные времена.