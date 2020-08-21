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Байден согласился стать кандидатом в президенты США от демократов

Он также пообещал завершить "эпоху тьмы" в США, которую начал Трамп.

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Бывший вице-президент США Джо Байден, недавно выбранный Демократической партией в качестве кандидата на пост главы государства, официально согласился представлять демократов на грядущих выборах. Об этом он заявил в ходе национального съезда партии в Милуоки.

Я горд быть демократом и для меня большая честь принять эту номинацию в президенты США. Я буду много работать для тех, кто не поддерживал меня на этих выборах, так же усердно, как и для тех, кто голосовал за меня. Это работа президента, — сказал Байден.

В ходе своего выступления он также успел обрушиться с критикой на нынешнего президента Дональда Трампа, который, по словам демократа, "погрузил Америку во тьму". Он пообещал, что если будет таки избран, то станет "союзником света" и преодолеет смутные времена.

В США 3 ноября должны состояться выборы президента страны, на которых действующий глава государства Дональд Трамп будет пытаться баллотироваться на второй срок от Республиканской партии. Его основным соперником стал Джо Байден, он впервые в истории выбрал в качестве кандидата в вице-президенты темнокожую женщину.

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