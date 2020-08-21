В Приморье сняли на видео живого Винни Пуха, который тоже застрял

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В городе Дальнегорске Приморского края на улице Менделеевской в подъезде одного из жилых домов жильцы обнаружили совсем маленького косолапого гостя, который никак не мог выбраться через окно обратно на улицу. Многочисленные видеозаписи были опубликованы в соцсетях.

По словам очевидцев, хищник на протяжении пары часов находился на лестничном пролёте, внушая страх людям, однако сам он ввиду своего возраста боялся их не меньше. Тем временем, пока на место вызывали службу отлова, новость о медвежонке разлетелась по округе, на улице собралось немало желающих посмотреть на умилительного хозяина леса.

Прибывшие специалисты пытались обезвредить зверя с помощью сети, однако получилось это далеко не с первой попытки. Когда же казалось, что операция удалась — медвежонка потащили вниз, он снова смог вырваться и вылетел из подъезда, после чего убежал прочь.