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США выступили против заседания Совбеза ООН по антииранским санкциям

Ранее с инициативой о проведении экстренной встречи выступила Россия.

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Фото © Pixabay

Соединённые Штаты выступили против проведения экстренного заседания Совета Безопасности ООН из-за инициативы Америки о возвращении санкций против Ирана. Об этом на своей странице в "Твиттере" написал заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский.

После безосновательного заявления [о том, что] они запустили механизм возвращения санкций, наши американские коллеги возразили против проведения заседания СБ для обсуждения ситуации вокруг выполнения Резолюции 2231, — отметил Полянский.

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Он также рассказал о новом "одностороннем" механизме введения санкций.

Ранее сообщалось, что российская сторона потребовала провести экстренное заседание Совбеза ООН 21 августа из-за обращения США о возвращении антииранских санкций.

В начале августа представители Белого дома вновь обвинили Иран в нарушении ядерной сделки и заявили о намерении восстановить санкции ООН против Тегерана в рамках процедуры, предусмотренной Совместным всеобъемлющим планом действий (СВПД), из которого Вашингтон вышел в 2018 году.

Накануне появлялась информация о том, что госсекретарь США Майк Помпео передал председателю Совбеза ООН соответствующий запрос. Кроме того, он отмечал, что если Россия и Китай не поддержат намерения американской администрации восстановить санкции ООН против Ирана, то против них тоже будут приняты меры.

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За продление запрета, который предлагали США, не набралось достаточно голосов.

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