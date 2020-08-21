США выступили против заседания Совбеза ООН по антииранским санкциям

Соединённые Штаты выступили против проведения экстренного заседания Совета Безопасности ООН из-за инициативы Америки о возвращении санкций против Ирана. Об этом на своей странице в "Твиттере" написал заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский.

— После безосновательного заявления [о том, что] они запустили механизм возвращения санкций, наши американские коллеги возразили против проведения заседания СБ для обсуждения ситуации вокруг выполнения Резолюции 2231, — отметил Полянский.

Ранее сообщалось, что российская сторона потребовала провести экстренное заседание Совбеза ООН 21 августа из-за обращения США о возвращении антииранских санкций.

В начале августа представители Белого дома вновь обвинили Иран в нарушении ядерной сделки и заявили о намерении восстановить санкции ООН против Тегерана в рамках процедуры, предусмотренной Совместным всеобъемлющим планом действий (СВПД), из которого Вашингтон вышел в 2018 году.