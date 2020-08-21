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До 23 градусов тепла и переменная облачность. Синоптики рассказали о погоде в Москве 21 августа

Ночью столбики термометров будут показывать девять градусов со знаком плюс.

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В столице России в пятницу ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Температура днём в Москве поднимется до 21–23 градусов выше нуля, сообщают в Гидрометцентре России.

В ночь на субботу она может опуститься до плюс девяти градусов. Северо-восточный и северный ветер будут дуть со скоростью 2–7 м/с. Атмосферное давление составит около 751 мм рт. ст.

В Гидрометцентре рассказали о приходе аномального тепла в европейскую часть России

Отмечается, что температура воды в Калининградской области поднялась до 22 градусов со знаком плюс.

В Подмосковье же воздух днём прогреется до 18–23 градусов тепла. А в ночное время столбики термометров опустятся всего до шести градусов выше нуля.

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