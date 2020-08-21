До 23 градусов тепла и переменная облачность. Синоптики рассказали о погоде в Москве 21 августа

В столице России в пятницу ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Температура днём в Москве поднимется до 21–23 градусов выше нуля, сообщают в Гидрометцентре России.
В ночь на субботу она может опуститься до плюс девяти градусов. Северо-восточный и северный ветер будут дуть со скоростью 2–7 м/с. Атмосферное давление составит около 751 мм рт. ст.
В Гидрометцентре рассказали о приходе аномального тепла в европейскую часть РоссииОтмечается, что температура воды в Калининградской области поднялась до 22 градусов со знаком плюс.
В Подмосковье же воздух днём прогреется до 18–23 градусов тепла. А в ночное время столбики термометров опустятся всего до шести градусов выше нуля.