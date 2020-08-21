Байден пообещал "не закрывать глаза на российские награды за головы американских солдат"

Кандидат в президенты США от демократов Джо Байден пообещал в случае избрания на пост не допустить "российских наград за головы американских солдат".

Выступая на съезде Демпартии кандидат отметил, что всем противникам он даст понять, что "дни заигрывания с диктаторами" прошли, а также пообещал поддерживать союзников Штатов.

— При президенте Байдене Америка не будет закрывать глаза на российские награды за головы американских солдат, — отметил новоиспечённый кандидат.