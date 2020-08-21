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Байден пообещал "не закрывать глаза на российские награды за головы американских солдат"

Не обошёл он стороной и ситуацию с "вмешательством" в выборы главы государства.

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Фото © AP / TASS

Кандидат в президенты США от демократов Джо Байден пообещал в случае избрания на пост не допустить "российских наград за головы американских солдат".

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Заявления журналистов ранее опроверг Трамп и само радикальное движение.

Выступая на съезде Демпартии кандидат отметил, что всем противникам он даст понять, что "дни заигрывания с диктаторами" прошли, а также пообещал поддерживать союзников Штатов.

При президенте Байдене Америка не будет закрывать глаза на российские награды за головы американских солдат, — отметил новоиспечённый кандидат.

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Он также пообещал завершить "эпоху тьмы" в США, которую начал Трамп.

Не стал Байден обходить стороной и ситуацию с "вмешательством" в выборы главы государства. По его собственному признанию, он не потерпит "иностранного вмешательства в наиболее священное демократическое действие".

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