Байден пообещал "не закрывать глаза на российские награды за головы американских солдат"

Кандидат в президенты США от демократов Джо Байден пообещал в случае избрания на пост не допустить "российских наград за головы американских солдат".
В Белом доме назвали безосновательными сообщения о "сговоре" России с талибамиЗаявления журналистов ранее опроверг Трамп и само радикальное движение.
Выступая на съезде Демпартии кандидат отметил, что всем противникам он даст понять, что "дни заигрывания с диктаторами" прошли, а также пообещал поддерживать союзников Штатов.
— При президенте Байдене Америка не будет закрывать глаза на российские награды за головы американских солдат, — отметил новоиспечённый кандидат.
Байден согласился стать кандидатом в президенты США от демократовОн также пообещал завершить "эпоху тьмы" в США, которую начал Трамп.
Не стал Байден обходить стороной и ситуацию с "вмешательством" в выборы главы государства. По его собственному признанию, он не потерпит "иностранного вмешательства в наиболее священное демократическое действие".