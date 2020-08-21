ООН в текущем году насчитала на два миллиона больше россиян

В 2020 году население России выросло по сравнению с предыдущим годом на два миллиона человек. Согласно материалам Организации Объединённых Наций, в РФ проживает до 145,9 миллиона человек. Об этом сообщает РИА "Новости".

По данным ООН, в 2019 году в России насчитывалось 143,9 миллиона жителей страны, а по оценкам Росстата — тогда в стране проживало 146,8 миллиона человек.

Согласно обновлённой статистике всемирной организации, население России в текущем году составляет 145,9 миллиона. Эта цифра уже ближе к той, которую озвучивают российские исследователи. Отечественные специалисты сообщали, что на начало лета этого года численность населения России составляла 146,6 миллиона.

По мнению заведующей лабораторией количественных методов исследования регионального развития РЭУ им. Плеханова Елены Егоровой, такое резкое увеличение цифр со стороны ООН можно объяснить только тем, что организация начала считать жителей Крыма гражданами РФ.

— Они просто считали до прошлого года без Крыма, а по 2020 году они в численность населения России включили Крым. Два миллиона — это как раз население Крыма, — подчеркнула она.

Расхождение в цифрах Росстата и ООН Егорова списала на погрешность.