Трамп заявил, что Байден не может тягаться с гроссмейстером политики Путиным

Президент США Дональд Трамп заявил, что кандидат от Демократической партии на ближайших выборах Джо Байден в случае своей победы не сможет быть на равных с акулами мировой политики, к числу которых относятся президент РФ Владимир Путин, председатель КНР Си Цзиньпин, президент Турции Реджеп Эрдоган и лидер КНДР Ким Чен Ын.

— Все они очень сообразительны, буквально на вершине своего мастерства. А если ты сам не на высоте, то это не есть хорошо. Это как гроссмейстеры, и у тебя проблемы, если ты не отличный гроссмейстер, а мы полагаем, что он (Байден. — Прим. Лайфа) не такой, — сказал Трамп в интервью Fox News.