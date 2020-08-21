Трамп заявил, что Байден не может тягаться с гроссмейстером политики Путиным

Президент США Дональд Трамп заявил, что кандидат от Демократической партии на ближайших выборах Джо Байден в случае своей победы не сможет быть на равных с акулами мировой политики, к числу которых относятся президент РФ Владимир Путин, председатель КНР Си Цзиньпин, президент Турции Реджеп Эрдоган и лидер КНДР Ким Чен Ын.
Байден согласился стать кандидатом в президенты США от демократовОн также пообещал завершить "эпоху тьмы" в США, которую начал Трамп.
— Все они очень сообразительны, буквально на вершине своего мастерства. А если ты сам не на высоте, то это не есть хорошо. Это как гроссмейстеры, и у тебя проблемы, если ты не отличный гроссмейстер, а мы полагаем, что он (Байден. — Прим. Лайфа) не такой, — сказал Трамп в интервью Fox News.
Трамп назвал Путина шахматистом мирового уровня наряду с Си Цзиньпином и ЭрдоганомОн вновь раскритиковал политику своего оппонента Джо Байдена.
Журналисты отмечают, что появление Трампа в больших количествах в медиа может быть связано с тем, что как раз в это же время Демократическая партия провела общенациональный съезд, на котором выбирались кандидаты на ближайшие выборы. Примечательно, что в день, когда Байден должен был выступить с речью, Трамп устроил собственный митинг в Пенсильвании, на родине своего конкурента, и зашёл в местную пиццерию.