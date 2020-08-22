Глава МИД Китая заявил, что они не намерены уступать США по вопросу Ирана

Министр иностранных дел Китая Ван И заявил, что власти КНР не собираются идти на уступки США по вопросу Ирана, несмотря на угрозы Белого дома ввести санкции против Пекина. Об этом сообщили в пресс-службе дипломатического ведомства Поднебесной.

По словам главы МИД Китая, позиция американских властей в отношении Тегерана является неправомерной, а угрозы о введении мер против тех стран, которые не будут согласны с позицией Вашингтона по антииранским санкциям, можно расценивать как провокацию.

Кроме того, Ван И напомнил, что американцы сами вышли из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД), поэтому они утратили право запуска механизма "быстрого восстановления ограничений".

— Теперь они готовы применить санкции против всех, кто не согласен с позицией Вашингтона, то есть предпринять ещё более дикие и абсурдные шаги, — сообщил китайский министр.

Он заметил, что своими действиями Америка вызывает недовольство мирового сообщества и подрывает доверие к себе.

— Они сами не придерживаются обязательств, которые на себя взяли, — уточнил Ван И.

Глава МИД КНР также добавил, что Пекин выступает за сохранение "ядерной сделки" с Ираном и свою позицию менять не будет.

В начале августа представители Белого дома вновь обвинили Иран в нарушении ядерной сделки и заявили о намерении восстановить санкции ООН против Тегерана в рамках процедуры, предусмотренной Совместным всеобъемлющим планом действий (СВПД), из которого Вашингтон вышел в 2018 году.