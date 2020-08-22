Глава МИД Китая заявил, что они не намерены уступать США по вопросу Ирана

Министр иностранных дел Китая Ван И заявил, что власти КНР не собираются идти на уступки США по вопросу Ирана, несмотря на угрозы Белого дома ввести санкции против Пекина. Об этом сообщили в пресс-службе дипломатического ведомства Поднебесной.
По словам главы МИД Китая, позиция американских властей в отношении Тегерана является неправомерной, а угрозы о введении мер против тех стран, которые не будут согласны с позицией Вашингтона по антииранским санкциям, можно расценивать как провокацию.
Кроме того, Ван И напомнил, что американцы сами вышли из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД), поэтому они утратили право запуска механизма "быстрого восстановления ограничений".
Россия запросила экстренное заседание СБ ООН из-за инициативы США по антииранским санкциямПо предварительным данным, оно может состояться утром 21 августа.
— Теперь они готовы применить санкции против всех, кто не согласен с позицией Вашингтона, то есть предпринять ещё более дикие и абсурдные шаги, — сообщил китайский министр.
Он заметил, что своими действиями Америка вызывает недовольство мирового сообщества и подрывает доверие к себе.
— Они сами не придерживаются обязательств, которые на себя взяли, — уточнил Ван И.
Глава МИД КНР также добавил, что Пекин выступает за сохранение "ядерной сделки" с Ираном и свою позицию менять не будет.
США выступили против заседания Совбеза ООН по антииранским санкциямРанее с инициативой о проведении экстренной встречи выступила Россия.
В начале августа представители Белого дома вновь обвинили Иран в нарушении ядерной сделки и заявили о намерении восстановить санкции ООН против Тегерана в рамках процедуры, предусмотренной Совместным всеобъемлющим планом действий (СВПД), из которого Вашингтон вышел в 2018 году.
Накануне появлялась информация о том, что госсекретарь США Майк Помпео передал председателю Совбеза ООН соответствующий запрос. Кроме того, он отмечал, что если Россия и Китай не поддержат намерения американской администрации восстановить санкции ООН против Ирана, то против них тоже будут приняты меры.