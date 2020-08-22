Узнавай важные новости первым

Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСПЕЦПРОЕКТЫКатегории
Авторизуйтесь с помощью одного из аккаунтов
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Посмотреть видео можно на основной версии сайта

Глава МИД Китая заявил, что они не намерены уступать США по вопросу Ирана

Он напомнил, что Штаты вышли из СВПД, поэтому утратили право запуска механизма "быстрого восстановления ограничений".

101

Фото © Pixabay

Министр иностранных дел Китая Ван И заявил, что власти КНР не собираются идти на уступки США по вопросу Ирана, несмотря на угрозы Белого дома ввести санкции против Пекина. Об этом сообщили в пресс-службе дипломатического ведомства Поднебесной.

По словам главы МИД Китая, позиция американских властей в отношении Тегерана является неправомерной, а угрозы о введении мер против тех стран, которые не будут согласны с позицией Вашингтона по антииранским санкциям, можно расценивать как провокацию.

Кроме того, Ван И напомнил, что американцы сами вышли из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД), поэтому они утратили право запуска механизма "быстрого восстановления ограничений".

Россия запросила экстренное заседание СБ ООН из-за инициативы США по антииранским санкциям

По предварительным данным, оно может состояться утром 21 августа.

Теперь они готовы применить санкции против всех, кто не согласен с позицией Вашингтона, то есть предпринять ещё более дикие и абсурдные шаги, — сообщил китайский министр.

Он заметил, что своими действиями Америка вызывает недовольство мирового сообщества и подрывает доверие к себе.

Они сами не придерживаются обязательств, которые на себя взяли, — уточнил Ван И.

Глава МИД КНР также добавил, что Пекин выступает за сохранение "ядерной сделки" с Ираном и свою позицию менять не будет.

США выступили против заседания Совбеза ООН по антииранским санкциям

Ранее с инициативой о проведении экстренной встречи выступила Россия.

В начале августа представители Белого дома вновь обвинили Иран в нарушении ядерной сделки и заявили о намерении восстановить санкции ООН против Тегерана в рамках процедуры, предусмотренной Совместным всеобъемлющим планом действий (СВПД), из которого Вашингтон вышел в 2018 году.

Накануне появлялась информация о том, что госсекретарь США Майк Помпео передал председателю Совбеза ООН соответствующий запрос. Кроме того, он отмечал, что если Россия и Китай не поддержат намерения американской администрации восстановить санкции ООН против Ирана, то против них тоже будут приняты меры.

Выбор редакции

Loading...