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В центре Вологды затонул теплоход с людьми на борту — видео

Причиной могла стать пробоина в днище судна.

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В Вологде неподалёку от Кремлёвской площади затонул прогулочный теплоход, на борту которого находилось 25 человек, в том числе один ребёнок. Видеозапись с места инцидента была опубликована в соцсетях.

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По предварительным данным, двое находившихся на борту погибли, семеро пострадали.

Затонуло судно "Капитан Артюшин" 1973 года постройки. Многие [пассажиры] доплыли до берега сами, других подхватил прогулочный катер. Пострадавших нет, — сообщили в ГУ МЧС РФ по Вологодской области.

По данным портала Vologda.ru, причиной крушения могла стать пробоина дна судна, однако официального подтверждения данной информации нет. Теплоход затонул примерно в 20 метрах от берега на глубине около двух метров.

Ранее Лайф сообщал, что в Керченском проливе во время патриотической акции затонула бронемашина.

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