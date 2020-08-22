Стали известны все четвертьфинальные пары Кубка Стэнли

В НХЛ определились все участники второго раунда Кубка Стэнли. Последними право выступить в 1/4 плей-офф получили хоккеисты "Ванкувер Кэнакс", разгромившие в шестом матче серии действующего чемпиона "Сент-Луис Блюз". Чуть раньше путёвку в четвертьфинал застолбила за собой "Филадельфия Флайерз", также в шести матчах переигравшая "Монреаль Канадиенс".