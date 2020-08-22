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Стали известны все четвертьфинальные пары Кубка Стэнли

Второй раунд турнира стартует 23 августа.

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Фото © Twitter / The Stanley Cup

В НХЛ определились все участники второго раунда Кубка Стэнли. Последними право выступить в 1/4 плей-офф получили хоккеисты "Ванкувер Кэнакс", разгромившие в шестом матче серии действующего чемпиона "Сент-Луис Блюз". Чуть раньше путёвку в четвертьфинал застолбила за собой "Филадельфия Флайерз", также в шести матчах переигравшая "Монреаль Канадиенс".

Фото © Twitter / NHL

Плей-офф Кубка Стэнли. 1/4 плей-офф

  • "Вегас Голден Найтс" — "Ванкувер Кэнакс"
  • "Колорадо Эвеланш" — "Даллас Старз"
  • "Тампа-Бэй Лайтнинг" — "Бостон Брюинз"
  • "Филадельфия Флайерз" — "Нью-Йорк Айлендерс"

Стартует второй раунд 23 августа матчем "Колорадо" — "Даллас".

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