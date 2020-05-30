За WeChat следуют "Яндекс" и Google. 4 функции китайского мессенджера, которых у вас нет — но это пока

Кажется, в ближайшее время мы сможем опробовать цифровой паспорт как альтернативу физическому. Казалось бы, инновация. Но нет. Такое давно практикуется в Китае. В каком приложении он уже есть и какие там особенности ещё.

Платёжная система. Вот почему у китайских смартфонов нет NFC

Как в WeChat: главная особенность "Вичата" — он полностью заменяет весь остальной софт. В частности, и приложения для бесконтактных платежей. Именно поэтому производители не всегда добавляют в смартфоны NFC, местным пользователям он просто не нужен.

Это работает как у нас оплата ЖКХ в мобильном банке. Чтобы перевести деньги продавцу в магазине, нужно отсканировать QR-код. Система автоматически найдёт отправителя и выставит сумму для перевода.

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Как в наших мессенджерах и соцсетях: в российских и западных соцсетях платёжные системы встречаются, но они не настолько сильно развиты. Во "ВКонтакте" можно отправлять друг другу деньги через VK Pay. Но, признайтесь, вы или ваши знакомые пользуются этим? Скорее всего, нет. WhatsApp Pay также тестируется.

В "Инстаграме" есть интеграция с магазинами, но это другое. В соцсети можно выставить товар — по клику пользователь переходит в магазин и оплачивает покупку там, а не с помощью платёжной системы соцсети.

Инкубатор сервисов. Ориентир для российских ИТ-компаний

Как в WeChat: "Вичат" — ориентир для суперприложений, которые разрабатывают крупные корпорации. В России его планируют создать как минимум "Тинькофф" и Mail.ru.

Это приложение, способное предоставить вам все необходимые возможности и удовлетворить все бытовые потребности. Представьте. Вы заказали такси. Пока едете, слушаете музыку, а параллельно листаете ленту новостей. Когда приехали, списались с человеком, с которым у вас назначена встреча. И всё это делается в одном приложении. Вот что такое "Вичат".

Как в России: наши отечественные компании только стремятся к этому, и сейчас слишком мало конкретики, чтобы сравнивать сервисы.

А пока наши приложения работают по принципу сервисов Google: в пакете программ вы авторизуетесь с одного аккаунта. К примеру, если создадите учётную запись в почте "Яндекса", то автоматически авторизуетесь в "Яндекс.Электричках", "Яндекс.Еде", "Яндекс.Такси" и прочих.

Переводчик. Распознаёт даже тексты на бумаге

Как в WeChat: одна из лучших особенностей мессенджера, в этом плане он опередил западные приложения. Для работы нужна камера, система определит текст на бумаге, конвертирует его в электронный и переведёт — удобно для туристов.

Как в доступных нам приложениях: сервис Google Lens только научился распознавать текст, напечатанный на листе, конвертировать в электронный, копировать и зачитывать.

Пользователям больше не придётся перепечатывать их вручную — прежде всего функция разработана для этого. Она позволит распознавать и сохранять материалы из бумажных документов.

Внутренний паспорт. Скоро у нас будет такой же?

Как в WeChat: отдельным регионам Китая в WeChat доступны цифровые паспорта. В Гуанчжоу их начали тестировать ещё в 2017 году. Город Ухань, где произошла первая вспышка коронавируса, также был в числе первых, где протестировали электронные паспорта. Они могут быть обязательны для каждого жителя и необходимы для целого ряда различных видов деятельности: записи к врачу, перелётов внутри страны, банковских переводов.

К цифровому паспорту привязаны и другие данные. Например, задолженности. Так, человек с плохой кредитной историей не сможет получить визу за границу. Кроме того, по цифровому паспорту можно получить местные госуслуги онлайн.

Как в России: Минкомсвязь предложила провести в Москве эксперимент, в рамках которого граждане получат государственные или муниципальные услуги и купят алкоголь с помощью мобильного приложения.