Узнавай важные новости первым

Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСПЕЦПРОЕКТЫКатегории
Авторизуйтесь с помощью одного из аккаунтов
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Посмотреть видео можно на основной версии сайта

На место взрыва газа в жилом доме в Ярославле доставили комплекс "Струна"

Пока жильцов не пускают в квартиры за вещами из соображений безопасности.

39
Post cover

Фото © Владимир Смирнов / ТАСС

В Ярославль доставлен комплекс "Струна" от ВНИИ ГОЧС, с помощью которого специалисты определят степень повреждений здания, пострадавшего в результате взрыва газа в одном из подъездов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой пресс-службы ГУ МЧС по региону.

Комплекс "Струна" на месте, — говорится в сообщении.

Как заявил руководитель ГУ МЧС по Ярославской области Олег Бочаров, лишь после оценки безопасности конструкции жильцам будет разрешено забрать свои вещи и домашних животных из квартир. А пока не завершится разбор завалов, территория вокруг дома будет оцеплена.

В Сети опубликовали видео момента взрыва газа в жилом доме в Ярославле

Напомним, в результате трагедии погиб один человек.

Как сообщал Лайф, накануне на улице Батова в Ярославле произошёл взрыв, в результате которого обвалилось несколько этажей. В общей сложности пострадало 12 квартир, из них шесть полностью разрушились. Первоначально сообщалось о двух погибших женщинах, позже под завалами обнаружили тело восьмилетнего ребёнка.

Выбор редакции

Loading...