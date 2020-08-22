На место взрыва газа в жилом доме в Ярославле доставили комплекс "Струна"

В Ярославль доставлен комплекс "Струна" от ВНИИ ГОЧС, с помощью которого специалисты определят степень повреждений здания, пострадавшего в результате взрыва газа в одном из подъездов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой пресс-службы ГУ МЧС по региону.
— Комплекс "Струна" на месте, — говорится в сообщении.
Как заявил руководитель ГУ МЧС по Ярославской области Олег Бочаров, лишь после оценки безопасности конструкции жильцам будет разрешено забрать свои вещи и домашних животных из квартир. А пока не завершится разбор завалов, территория вокруг дома будет оцеплена.
В Сети опубликовали видео момента взрыва газа в жилом доме в ЯрославлеНапомним, в результате трагедии погиб один человек.
Как сообщал Лайф, накануне на улице Батова в Ярославле произошёл взрыв, в результате которого обвалилось несколько этажей. В общей сложности пострадало 12 квартир, из них шесть полностью разрушились. Первоначально сообщалось о двух погибших женщинах, позже под завалами обнаружили тело восьмилетнего ребёнка.