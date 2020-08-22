Аналитики спрогнозировали снижение ставок по вкладам до конца года

Ставки по рублёвым вкладам продолжат снижение и к концу года могут упасть до 4% и ниже, считают представители банков. Об этом свидетельствуют результаты проведённого РИА "Новости" опроса.

Эксперты сходятся во мнении, что Центробанк России снизит ключевую ставку до 4%, а вслед за регулятором опустят процент по вкладам кредитные организации. Так, директор департамента операций на финансовых рынках банка "Русский стандарт" Максим Тимошенко полагает, что средняя ставка по рублёвым депозитам в целом по банковской системе к концу этого года будет в районе 4% годовых.

— Данный прогноз обусловлен ожиданиями дальнейшего снижения ключевой ставки ЦБ, которая в настоящий момент составляет 4,25% и на ближайшем заседании ЦБ в сентябре, очевидно, будет снижена на очередные 0,25 процентного пункта — до 4%, — объяснил он.

В банке "Дом.РФ" также считают, что ставка по рублёвым вкладам к концу года будет на уровне 4%. В Промсвязьбанке прогнозируют снижение до 3,7%, в Российском национальном коммерческом банке — до рекордных 3–3,5%.

Тем не менее аналитики не ожидают массового падения интереса к рублёвым вкладам. Такое, по мнению опрошенных, возможно при падении процента ниже 3%. Однако намечается тенденция на использование вкладов для первого взноса по автокредитам и ипотеке.