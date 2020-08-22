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Число выздоровевших от CoViD-19 в Москве превысило 203 тысячи

За минувшие сутки столичные врачи поставили на ноги ещё более тысячи пациентов.

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Фото © Агентство городских новостей "Москва" / Андрей Никеричев

Общее число выздоровевших от коронавирусной инфекции в Москве увеличилось до 203 821, сообщила журналистам вице-мэр столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровело ещё 1094 пациента. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 203 821, — уточнила заместитель мэра.

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Гендиректор организации считает, что вакцина станет жизненно важным инструментом борьбы с инфекцией.

Ранее Лайф сообщал, что клинические исследования российской вакцины от коронавируса завершат в сентябре. Все привитые новым препаратом добровольцы чувствуют себя хорошо, рассказали в пресс-службе Роспотребнадзора.

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