Число выздоровевших от CoViD-19 в Москве превысило 203 тысячи

Общее число выздоровевших от коронавирусной инфекции в Москве увеличилось до 203 821, сообщила журналистам вице-мэр столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

— За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровело ещё 1094 пациента. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 203 821, — уточнила заместитель мэра.