Холодок — это ок? Почему в замороженных продуктах меньше пользы, чем мы думали

После сбора урожая встаёт вопрос: что делать со всеми этими овощами, фруктами и зеленью? Как правило, часть плодов уходит в заготовки на зиму, а другую часть дачники замораживают. Но насколько это правильно? Есть ли польза в замороженных продуктах, которые мы приготовили сами или которые купили в пакетиках в "Пятёрочке" и "Магните".
Состав меняется
Когда урожай собран, многие садоводы замораживают овощи, фрукты и ягоды. Если предварительно продукты ошпарить кипятком, а затем сразу убрать в морозильник, это позволит продлить их жизнь ещё на два месяца. Но учёные провели ряд исследований и выяснили, что заморозка может изменить пищевую ценность некоторых плодов.
Например, замороженная брокколи содержит больше витамина В2, чем свежая. А вот замороженный горох, наоборот, теряет свои полезные свойства — так же, как морковь и шпинат.
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Заморозка также влияет на количество витамина С в продуктах — его содержание может уменьшиться в два раза и в овощах, и во фруктах, и в ягодах.
Всегда ли было холодно?
Фитотерапевт Ольга Галицкова отметила, что в замороженных продуктах могут сохраняться полезные витамины и микроэлементы, если температура и условия хранения никак не нарушались.
— Мы не знаем, как соблюдались температурные условия при транспортировке продуктов, если речь идёт не о домашних заморозках, а о покупных. Также мы не можем проверить, как хранились продукты на складе. Если овощи или фрукты попадали в тепло, их нужно выбрасывать — повторно замораживать уже нельзя. Так не только пользы не будет, но ещё и вред своему организму можно нанести, — говорит фитотерапевт.
Как тогда есть заморозку?
Если в вашем морозильнике есть замороженные дачные или магазинные продукты, их нужно правильно готовить. Ни в коем случае не размораживать длительное время. Важно сразу термически их обработать — сварить, потушить, на крайний случай разморозить в микроволновой печи.
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— Блюда из замороженных овощей нужно сразу съедать. Хранить в готовом виде, повторно разогревать — бесполезно. Никаких витаминов и важных микроэлементов в этих продуктах уже нет, — говорит диетолог Екатерина Захарова.
Там точно овощи и фрукты?
Ещё одна проблема с магазинными продуктами — их качество. Во-первых, некоторые производители добавляют красители и пищевую химию в пакеты, чтобы плоды выглядели ярче и аппетитнее, а ещё чтобы продлить их жизнь дольше чем на два месяца. При этом на упаковке о дополнительных ингредиентах вы вряд ли увидите хоть слово.
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Во-вторых, слишком много льда. Пакеты с ягодами, фруктами или овощами, как правило, непрозрачные. Вы не можете знать наверняка, что внутри. Этим пользуются производители и кладут продукты, покрытые толстым слоем льда, либо вкачивают в пакеты воду, которая замерзает и увеличивает вес товара, повышая его цену для покупателя.
Если вы обнаружили, что в купленном товаре есть красители, сплошные ледышки или были нарушены условия хранения, из-за чего продукт испортился, — обратитесь в администрацию магазина или в Роспотребнадзор с жалобой.