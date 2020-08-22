В России зафиксирован ещё 4921 случай CoViD-19

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За минувшие сутки в России коронавирус подтвердился у 4921 человека. Об этом сообщает Федеральный оперативный штаб по контролю за эпидемиологической ситуацией. Общее число выявленных случаев CoViD-19 достигло 951 897.
По количеству выявленных пациентов лидирует Москва. Также в первую тройку регионов вошли Санкт-Петербург и Московская область.
Число выздоровевших от CoViD-19 в Москве превысило 203 тысячиЗа минувшие сутки столичные врачи поставили на ноги ещё более тысячи пациентов.
За сутки жертвами CoViD-19 в России стал ещё 121 человек. Общее количество летальных случаев выросло до 16 310. Выздоровело ещё 6147 человек, общее число излечившихся теперь составляет 767 477 человек.
Накануне ВОЗ назвала сроки завершения пандемии коронавирусной инфекции в мире. По их прогнозам, победу над CoViD-19 стоит ожидать в течение ближайших двух лет.