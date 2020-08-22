В России зафиксирован ещё 4921 случай CoViD-19

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За минувшие сутки в России коронавирус подтвердился у 4921 человека. Об этом сообщает Федеральный оперативный штаб по контролю за эпидемиологической ситуацией. Общее число выявленных случаев CoViD-19 достигло 951 897.

По количеству выявленных пациентов лидирует Москва. Также в первую тройку регионов вошли Санкт-Петербург и Московская область.

За сутки жертвами CoViD-19 в России стал ещё 121 человек. Общее количество летальных случаев выросло до 16 310. Выздоровело ещё 6147 человек, общее число излечившихся теперь составляет 767 477 человек.