Названы три главных правила инвестирования для "чайников"

В России каждый месяц около 300 тысяч человек открывают брокерские счета, а число частных инвесторов составляет более пяти миллионов человек. На фоне снижения ставок по вкладам россияне всё чаще вкладывают деньги в фондовый рынок. Зампред правления финансовой группы БКС Станислав Новиков озвучил в интервью "Российской газете" три главных правила инвестирования для новичков.

Первая и одна из ключевых заповедей – не вкладывать последние сбережения. Новиков советует инвестировать 5-10% от общей суммы свободных средств, в особенности если у вас нет никакого опыта работы на рынке. По мере погружения в процесс можно будет постепенно увеличивать долю инвестиций.

Второе правило – детально изучить весь спектр возможностей для инвестирования. Однако начинающим частным инвесторам предпочтение стоит отдавать структурным продуктам с полной защитой вложенного капитала и с понятными условиями. Их главный плюс заключается в небольшой сумме первоначального вложения – от 50 до 300 тысяч рублей. Такой опыт позволит "чайнику" определиться с дальнейшей стратегией действий. Новиков также советует сразу же открыть индивидуальный инвестиционный счёт (ИИС).

Третье правило – исходить из цели вложений и комплексного взгляда на собственные финансы. Эксперт советует прежде всего поставить чёткую задачу, например, новый автомобиль или ремонт дома. Также следует обозначить предельную сумму инвестиций и желательный срок достижения цели. Лучший вариант – составить персональный финансовый план.