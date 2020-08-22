На восстановление экологии в Усолье-Сибирском выделили более 400 млн рублей

На ликвидацию последствий загрязнения в городе Усолье-Сибирском Иркутской области будет выделено 434,8 миллиона рублей. Соответствующее распоряжение сегодня подписал глава кабмина Михаил Мишустин.
В рамках мероприятий по восстановлению окружающей среды будет демонтирован цех ртутного электролиза на закрытом заводе "Усольехимпром", который является главным источником загрязнения, а также будут установлены специальные противофильтрационные заграждения вдоль берега реки Ангары. Кроме того, будут ликвидированы скважины глубокого захоронения, а все отходы планируется утилизировать. Работа по извлечению загрязнённого грунта ведётся силами МЧС, Минобороны и "Росатома" уже сейчас.
Составлен план ликвидации сильнейшего химического загрязнения в Усолье-СибирскомДоклад о первых итогах работ будет представлен президенту до 1 ноября 2020 года.
Напомним, ранее президент РФ Владимир Путин подписал распоряжение по ситуации в Усолье-Сибирском, где сложилась неблагоприятная экологическая обстановка. Как сообщали СМИ, концентрация ртути на местном заводе "Усольехимпром" превысила допустимую норму в 34 тысячи раз.