В Японии сняли на видео падение таинственного "огненного шара"

Падение таинственного "огненного красного шара" в ночь на 22 августа зафиксировали в небе над Токио, префектурой Канагава и другими частями района Канто. Как сообщает газета Mainichi, за явлением около 22:33 21 августа наблюдал куратор музея Хирацука Дайдзи Фудзии.
さきほど、非常に明るい大火球が流れました。2020年8月21日22時33分に流れた火球を、平塚から南の空に向けた広角カメラで見た様子です。富士は曇っていたため、同時観測は成立していません。 pic.twitter.com/BI38ctn68r— 藤井大地 (@dfuji1) August 21, 2020
— Он был таким же ярким, как полная луна в момент её наибольшего свечения. Его свет был непрерывным, и он падал в течение примерно десяти секунд, поэтому нет никаких сомнений в том, что это был именно метеор, — заявил учёный.
Фудзии отметил, что небесный объект летел со скоростью около 15 километров в секунду. Предположительно, метеор вылетел из пояса астероидов, находящегося между орбитами Марса и Юпитера. Учёные полагают, что часть метеорита не успела сгореть в атмосфере и упала в Тихом океане неподалёку от полуостровов Идзу или Босо.
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