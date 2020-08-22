В Японии сняли на видео падение таинственного "огненного шара"

Обстрел из космоса. Что стало с людьми, на которых упал метеорит: 3 реальные истории Метеоритный дождь — завораживающее зрелище. Но только до тех пор, пока метеориты не начинают в прямом смысле сыпаться на голову. Да-да, случалось и такое. Правда, нечасто. Раз эдак в несколько десятилетий. За всё время было зафиксировано три попадания метеорита в человека. Что любопытно, в каждом случае мишень отделалась лёгкими травмами и испугом.