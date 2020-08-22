Узнавай важные новости первым

Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСПЕЦПРОЕКТЫКатегории
Авторизуйтесь с помощью одного из аккаунтов
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Посмотреть видео можно на основной версии сайта

В Японии сняли на видео падение таинственного "огненного шара"

По оценке учёных, объект летел со скоростью около 15 километров в секунду.

216

Фото © shutterstock

Падение таинственного "огненного красного шара" в ночь на 22 августа зафиксировали в небе над Токио, префектурой Канагава и другими частями района Канто. Как сообщает газета Mainichi, за явлением около 22:33 21 августа наблюдал куратор музея Хирацука Дайдзи Фудзии.

Он был таким же ярким, как полная луна в момент её наибольшего свечения. Его свет был непрерывным, и он падал в течение примерно десяти секунд, поэтому нет никаких сомнений в том, что это был именно метеор, — заявил учёный.

Фудзии отметил, что небесный объект летел со скоростью около 15 километров в секунду. Предположительно, метеор вылетел из пояса астероидов, находящегося между орбитами Марса и Юпитера. Учёные полагают, что часть метеорита не успела сгореть в атмосфере и упала в Тихом океане неподалёку от полуостровов Идзу или Босо.

Обстрел из космоса. Что стало с людьми, на которых упал метеорит: 3 реальные истории

Метеоритный дождь — завораживающее зрелище. Но только до тех пор, пока метеориты не начинают в прямом смысле сыпаться на голову. Да-да, случалось и такое. Правда, нечасто. Раз эдак в несколько десятилетий. За всё время было зафиксировано три попадания метеорита в человека. Что любопытно, в каждом случае мишень отделалась лёгкими травмами и испугом.

Ранее астроном запечатлел зрелищное падение метеора в Свердловской области.

Выбор редакции

Loading...