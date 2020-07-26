Космическое везение. В США женщину пришибло метеоритом, но не насмерть

Метеоритный дождь — завораживающее зрелище. Но только до тех пор, пока метеориты не начинают в прямом смысле сыпаться на голову. Да-да, случалось и такое. Правда, нечасто. Раз эдак в несколько десятилетий. За всё время было зафиксировано три попадания метеорита в человека. Что любопытно, в каждом случае мишень отделалась лёгкими травмами и испугом.
Типичная американская история
Год 1954-й, 30 ноября. Сулакога, штат Алабама. День только что перевалил за полдень. Погода ясная. Вдруг небо разрезает ярко-красный шар с огненным хвостом, похожий на залп римской свечи.
Энн Ходжес, 34-летняя американка, в это время безмятежно дремлет на диване. Как вдруг она просыпается от грохота. Булыжник размером не больше грейпфрута пробил крышу дома, отскочил от радиоприёмника и сильно ударил женщину в бедро, оставив большую гематому в форме ананаса. Это был первый задокументированный случай попадания метеорита в человека.
Повезло женщине или нет, сложно сказать. Однако факт остаётся фактом: до этого небесные тела если и долетали до земли, то падали либо в воду, либо в какой-нибудь глуши. Шанс, что на человека грохнется что-нибудь из космоса, меньше, чем вероятность удара молнией или смерти от торнадо, вместе взятых.
Удивительные факты о жвачке Love Is… Кто на самом деле изображён в комиксах и причём здесь ракДля многих Love is… — это прежде всего жвачка с насыщенным вкусом и умилительными вкладышами-комиксами про радости и невзгоды любовных отношений. Однако мало кто знает, что изначально эти вкладыши были газетными комиксами. Причём с далеко не всегда милыми, по сегодняшним меркам, сюжетами. Да и за тем, что Love is… стали вкладышами из жвачки, тоже кроется малоизвестная трагическая история.
К слову, о документации. Первым разбираться в произошедшем прибыл местный геолог. Когда он заявил, что упавший объект — метеорит, далеко не все собравшиеся зеваки ему поверили. Им было проще принять тот факт, что где-то разбился самолёт, а крышу семьи Ходжес пробила его запчасть. Или поверить в атаку СССР.
А зрителей, надо отметить, собралось немало. Супругу Энн — Юджину Ходжесу — пришлось протискиваться между людьми, чтобы в конце концов попасть в дом. Он вызвал скорую, и женщину отвезли в больницу. Причём беспокоил супругу Юджина не столько синяк, сколько стресс из-за толпы под окнами их дома.
Что характерно, не поверил геологу и начальник местной полиции. Пропаганда времён холодной войны загнала его в паранойю настолько сильно, что он конфисковал небесное тело и отвёз на проверку в ВВС. А дальше началась типичная американская история.
Энн Ходжес вернулась домой и почувствовала некую духовную связь с камнем. И с потенциальной наживой.
— Я считаю, что метеорит мой. Бог послал его мне. В конце концов, метеорит поранил меня! — заявила женщина.
И большая часть общественности, надо отметить, её поддержала.
Мы пишем "большая часть", потому что нашёлся как минимум ещё один человек, который начал претендовать на право собственности, — Бёрди Гай, арендодатель супругов Ходжес. Женщина свято верила, что метеорит её, поскольку он упал на территории её собственности. А посему наняла адвокатов, и начался суд. Но надолго запала Бёрди не хватило. Во-первых, на неё ополчились местные жители. Во-вторых, чета Ходжес заплатила ей $500 отступных — большие по тем временам деньги.
178 раненых и 84 погибших. Как во Франции произошла самая страшная авария в истории автоспортаГонки — это гипнотизирующее зрелище. Если не вживую, то хотя бы на записях многие видели, как особо фанатичные зрители часто подходят буквально вплотную к трассам, чтобы посмотреть на манёвры автомобилей с лучшего ракурса. К трассам, по которым в сантиметрах от людей проносятся автомобили на огромной скорости. Кажется, что ещё чуть-чуть — и случится страшное. Но почти всегда обходится. Самая же страшная трагедия в истории автоспорта по иронии судьбы настигла людей в самом безопасном месте — на трибуне. Случилось это 11 июня 1955 года. В связи с недавней годовщиной трагедии вспоминаем, как она произошла.
Разумеется, метеоритная жертва надеялась выручить за небесное тело гораздо больше. В какой-то момент Смитсоновский институт предлагал семье Ходжес $5000, но от цены то ли отказались, то ли метеорита просто-напросто не оказалось на руках. В общем, к моменту, когда у Энн и Юджина появились возможность и желание сбыть каменюку, сенсация сошла на нет. А вместе с инфоповодом исчезли и покупатели.
Два года спустя супруги Ходжес подарили метеорит музею естественных наук Алабамского университета, где он и хранится по сей день. После у Энн случился нервный срыв. В 1964 году Ходжесы разошлись. В 1972-м Энн умерла от почечной недостаточности в доме престарелых. Ей было 52 года.
Как и у любой другой истории, у этой тоже есть пролог. На следующий день после падения метеорита примерно в четырёх километрах от дома семьи Ходжес темнокожий фермер Джулиус Кемпис Мак-Кинни обнаружил вторую часть небесного тела. Он поступил умнее и молча продал булыжник Смитсоновскому институту. Сумма сделки не разглашается, но известно, что вырученных денег Мак-Кинни хватило, чтобы купить машину и дом.
Однажды в Мбале
Второе попадание метеорита в человека зафиксировали гораздо позже, в 1992 году. Большой метеорит рассыпался на множество осколков и разлетелся по полю 3 на 7 километров. После инцидента учёные собрали 426 фрагментов весом от 0,1 г до 27,4 кг. Общая масса собранных камней составила 108 кг. Одна из самых маленьких частей отрикошетила от бананового дерева и ударила по голове юношу. Ничего страшнее ссадины снаряд из космоса парню не нанёс.
Любопытна в этой истории другая деталь. Собрать удалось не все фрагменты. Часть из них до приезда специалистов использовали местные жители. В тот период в Мбале бушевала эпидемия СПИДа. Шаманы много молились богам, чтобы они даровали им избавление от недуга. За него и сочли мбалийцы остатки метеорита. Найденные камни они перемалывали, делали из них пасту, а потом мазали ею раны или просто глотали.
Не самая интересная история во Флориде…
…произошла в 2013 году. Семилетний Стивен Липпард играл в субботу во дворе. И вдруг почувствовал острую боль в голове. Подбежав к отцу, сын увидел в его глазах ужас. И папашу можно было понять — затылок и спина мальчика были в крови. Парня отвезли в больницу и залатали небольшую рану на голове. Ничего, кроме шрама и умения стрелять лазером из глаз, у Стивена от того дня не осталось. Ладно... Насчёт лазера мы пошутили.
Как выяснилось, мальчику рассёк голову именно метеорит, а не бейсбольный мяч. Всё просто. В поисках виноватых отец Стивена нашёл во дворе несколько странных магнитившихся камней размером с горошину. Лабораторный анализ показал, что собранные объекты имеют внеземное происхождение.
В США кусок кашалота разбил машину. Почему киты выбрасываются на берег, а потом взрываютсяЕжегодно по всему миру на берега выбрасывается около 2000 представителей китовых. Большая их часть — дельфины. Но нередко на мель садятся и настоящие гиганты вроде кашалотов и синих китов. Если это случается на пляже близ населённого пункта, смерть кита автоматически становится проблемой ещё и для местных жителей. Ведь со временем гниющий кит весом в несколько десятков тонн превращается в настоящую биологическую бомбу. Бомбу, которая иногда взрывается.
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Да, люди редко попадают под обстрел из космоса. Однако это не значит, что так же редко люди сталкиваются с последствиями от падения метеоритов в принципе. Например, в 1992 году булыжник из космоса свалился на авто Chevy Malibu жительницы Нью-Йорка Мишель Кнапп. И расколошматил ей весь зад. Машине, в смысле. "Горе-то какое!" — воскликнет кто-то. Но нет, леди Кнапп потом продала свой автомобиль в 25 раз дороже, чем покупала.
Были случаи и с летальным исходом. Но, как понимаете, не для человека. Утром 15 октября 1972 года фермер из Венесуэлы вышел проверить своих ненаглядных бурёнок и одну из них обнаружил мёртвой. Корове размозжило шею и ключицу. "Проклятая чупакабра!" — подумал было фермер, но увидел рядом с трупом подозрительный окровавленный булыжник. Позже выяснилось, что это метеорит. Мёртвую корову потом, увы, никто не купил.
В конце концов, вспомним Челябинский метеорит, который в 2013 году грохнул так, что у домов в округе повыбивало окна. А американцы, зарегистрировав взрыв, вспомнили на миг про кузькину мать. До Челябинского метеорита хорошо запомнилось миру ещё одно небесное тело, приземлившееся в России. А точнее — в Иркутской области, недалеко от Подкаменной Тунгуски.