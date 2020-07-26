Космическое везение. В США женщину пришибло метеоритом, но не насмерть

Метеоритный дождь — завораживающее зрелище. Но только до тех пор, пока метеориты не начинают в прямом смысле сыпаться на голову. Да-да, случалось и такое. Правда, нечасто. Раз эдак в несколько десятилетий. За всё время было зафиксировано три попадания метеорита в человека. Что любопытно, в каждом случае мишень отделалась лёгкими травмами и испугом.

Типичная американская история

Год 1954-й, 30 ноября. Сулакога, штат Алабама. День только что перевалил за полдень. Погода ясная. Вдруг небо разрезает ярко-красный шар с огненным хвостом, похожий на залп римской свечи.

Энн Ходжес, 34-летняя американка, в это время безмятежно дремлет на диване. Как вдруг она просыпается от грохота. Булыжник размером не больше грейпфрута пробил крышу дома, отскочил от радиоприёмника и сильно ударил женщину в бедро, оставив большую гематому в форме ананаса. Это был первый задокументированный случай попадания метеорита в человека.

Повезло женщине или нет, сложно сказать. Однако факт остаётся фактом: до этого небесные тела если и долетали до земли, то падали либо в воду, либо в какой-нибудь глуши. Шанс, что на человека грохнется что-нибудь из космоса, меньше, чем вероятность удара молнией или смерти от торнадо, вместе взятых.

К слову, о документации. Первым разбираться в произошедшем прибыл местный геолог. Когда он заявил, что упавший объект — метеорит, далеко не все собравшиеся зеваки ему поверили. Им было проще принять тот факт, что где-то разбился самолёт, а крышу семьи Ходжес пробила его запчасть. Или поверить в атаку СССР.

А зрителей, надо отметить, собралось немало. Супругу Энн — Юджину Ходжесу — пришлось протискиваться между людьми, чтобы в конце концов попасть в дом. Он вызвал скорую, и женщину отвезли в больницу. Причём беспокоил супругу Юджина не столько синяк, сколько стресс из-за толпы под окнами их дома.

Что характерно, не поверил геологу и начальник местной полиции. Пропаганда времён холодной войны загнала его в паранойю настолько сильно, что он конфисковал небесное тело и отвёз на проверку в ВВС. А дальше началась типичная американская история.

Энн Ходжес вернулась домой и почувствовала некую духовную связь с камнем. И с потенциальной наживой. — Я считаю, что метеорит мой. Бог послал его мне. В конце концов, метеорит поранил меня! — заявила женщина. И большая часть общественности, надо отметить, её поддержала.

Мы пишем "большая часть", потому что нашёлся как минимум ещё один человек, который начал претендовать на право собственности, — Бёрди Гай, арендодатель супругов Ходжес. Женщина свято верила, что метеорит её, поскольку он упал на территории её собственности. А посему наняла адвокатов, и начался суд. Но надолго запала Бёрди не хватило. Во-первых, на неё ополчились местные жители. Во-вторых, чета Ходжес заплатила ей $500 отступных — большие по тем временам деньги.

Разумеется, метеоритная жертва надеялась выручить за небесное тело гораздо больше. В какой-то момент Смитсоновский институт предлагал семье Ходжес $5000, но от цены то ли отказались, то ли метеорита просто-напросто не оказалось на руках. В общем, к моменту, когда у Энн и Юджина появились возможность и желание сбыть каменюку, сенсация сошла на нет. А вместе с инфоповодом исчезли и покупатели.

Два года спустя супруги Ходжес подарили метеорит музею естественных наук Алабамского университета, где он и хранится по сей день. После у Энн случился нервный срыв. В 1964 году Ходжесы разошлись. В 1972-м Энн умерла от почечной недостаточности в доме престарелых. Ей было 52 года.

Как и у любой другой истории, у этой тоже есть пролог. На следующий день после падения метеорита примерно в четырёх километрах от дома семьи Ходжес темнокожий фермер Джулиус Кемпис Мак-Кинни обнаружил вторую часть небесного тела. Он поступил умнее и молча продал булыжник Смитсоновскому институту. Сумма сделки не разглашается, но известно, что вырученных денег Мак-Кинни хватило, чтобы купить машину и дом.

Однажды в Мбале

Второе попадание метеорита в человека зафиксировали гораздо позже, в 1992 году. Большой метеорит рассыпался на множество осколков и разлетелся по полю 3 на 7 километров. После инцидента учёные собрали 426 фрагментов весом от 0,1 г до 27,4 кг. Общая масса собранных камней составила 108 кг. Одна из самых маленьких частей отрикошетила от бананового дерева и ударила по голове юношу. Ничего страшнее ссадины снаряд из космоса парню не нанёс.

Любопытна в этой истории другая деталь. Собрать удалось не все фрагменты. Часть из них до приезда специалистов использовали местные жители. В тот период в Мбале бушевала эпидемия СПИДа. Шаманы много молились богам, чтобы они даровали им избавление от недуга. За него и сочли мбалийцы остатки метеорита. Найденные камни они перемалывали, делали из них пасту, а потом мазали ею раны или просто глотали.

Не самая интересная история во Флориде…

…произошла в 2013 году. Семилетний Стивен Липпард играл в субботу во дворе. И вдруг почувствовал острую боль в голове. Подбежав к отцу, сын увидел в его глазах ужас. И папашу можно было понять — затылок и спина мальчика были в крови. Парня отвезли в больницу и залатали небольшую рану на голове. Ничего, кроме шрама и умения стрелять лазером из глаз, у Стивена от того дня не осталось. Ладно... Насчёт лазера мы пошутили.

Как выяснилось, мальчику рассёк голову именно метеорит, а не бейсбольный мяч. Всё просто. В поисках виноватых отец Стивена нашёл во дворе несколько странных магнитившихся камней размером с горошину. Лабораторный анализ показал, что собранные объекты имеют внеземное происхождение.

***

Да, люди редко попадают под обстрел из космоса. Однако это не значит, что так же редко люди сталкиваются с последствиями от падения метеоритов в принципе. Например, в 1992 году булыжник из космоса свалился на авто Chevy Malibu жительницы Нью-Йорка Мишель Кнапп. И расколошматил ей весь зад. Машине, в смысле. "Горе-то какое!" — воскликнет кто-то. Но нет, леди Кнапп потом продала свой автомобиль в 25 раз дороже, чем покупала.

Были случаи и с летальным исходом. Но, как понимаете, не для человека. Утром 15 октября 1972 года фермер из Венесуэлы вышел проверить своих ненаглядных бурёнок и одну из них обнаружил мёртвой. Корове размозжило шею и ключицу. "Проклятая чупакабра!" — подумал было фермер, но увидел рядом с трупом подозрительный окровавленный булыжник . Позже выяснилось, что это метеорит. Мёртвую корову потом, увы, никто не купил.